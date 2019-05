Nach Sri Lanka: Muslimische Familie legt Blumen an Christuskirche nieder

Der Brief, der den Blumen beilag.

Lüdenscheid - Nach den Anschlägen von Sri Lanka hat eine Lüdenscheider Familie am Samstag ihr Beleid bekundet und vor der Christuskirche Blumen niedergelegt. Im LN-Gespräch wurden nun die Beweggründe bekannt.

Ein Strauß Blumen ist am vergangenen Samstag vor der Christuskirche niedergelegt worden. Daneben befand sich auch ein Brief. Verfasser ist eine muslimische Familie aus Lüdenscheid, die ihr Beileid zu den Terroranschlägen auf christliche Kirchen in Sri Lanka bekunden wollte.

„In tiefer Anteilnahme von den muslimischen Mitbürgern aus Lüdenscheid, für mehr Zusammenhalt und Frieden“, schreibt die Familie. Bei den islamistisch motivierten Attentaten waren mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen. Über Pfarrer Rainer Gremmels drang die Botschaft schließlich bis zu Superintendent Klaus Majoress vor.

Die Familie, die namentlich nicht genannt werden möchte, hat im LN-Gespräch nun die Beweggründe für das Beileidsschreiben verraten. In allererster Linie wollten die Lüdenscheider ein Zeichen für das „Wir“ setzten – für das friedliche Zusammenleben aller Gläubigen.

Es müsse einen Dialog geben, der zum Abbau von Vorurteilen führe. Man müsse sich gegenseitig respektieren, unabhängig davon, welcher Religion man sich zugehörig fühle, sagt die Familie. Statt auf die Unterschiede solle man sich lieber auf die Gemeinsamkeiten fokussieren.