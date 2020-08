Nach Kontakt mit Corona-Infiziertem: Bürgermeister Dzewas in Quarantäne

Bürgermeister Dieter Dzewas bei einer Gesprächsrunde mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze bei Busch-Jaeger in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Lüdenscheids Bürgermeister Dieter Dzewas hat sich am Donnerstag (20. August) freiwillig in Quarantäne begeben, nachdem er vom positiven Corona-Test einer Kontaktpersonen erfahren hat.

UPDATE 16.56 Uhr: Die Stadt Lüdenscheid teilt mit, dass das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises soeben die häusliche Quarantäne für Bürgermeister Dieter Dzewas auch amtlicherseits angeordnet hat. Dzewas gilt als Kontaktperson der Kategorie 1, weil er am Wochenende über einen längeren Zeitraum Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Die Quarantäne wurde bis einschließlich 29. August angeordnet.

Erstmeldung 16.17 Uhr: Die Pressestelle der Stadt Lüdenscheid bestätigte auf Anfrage, dass sich Bürgermeister Dieter Dzewas freiwillig in Quarantäne begeben hat. Am Donnerstagmorgen wurde das Stadtoberhaupt demnach über den positiven Corona-Test einer Person informiert, mit der er am Wochenende über einen längeren Zeitraum Kontakt hatte.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises wurde informiert, bislang sei die häusliche Quarantäne aber noch nicht amtlicherseits angeordnet worden, sagt Stadtsprecherin Marit Schulte auf Anfrage.

Dieter Dzewas habe sich unmittelbar nach Bekanntwerden des positiven Tests nach Hause in Quarantäne begeben. Zudem ließ er sich noch am Donnerstag testen. Ein Ergebnis soll am Freitag vorliegen. Er zeige keine Symptome.

Dem Bürgermeister sei es wichtig gewesen, dass Personen, mit denen er seit Sonntag längeren Kontakt gehabt habe, informiert werden, sagte seine Sprecherin. Dabei handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wie viele Personen informiert wurden, konnte Marit Schulte nicht sagen.

Zu dem Personenkreis gehören neben dem SPD-Bürgermeisterkandidaten Sebastian Wagemeyer, dem SPD-Landratskandidaten Volker Schmidt, der Bundestagabgeordneten Nezahat Baradari auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die alle gemeinsam am Montag an einem Termin beim Schalterhersteller Busch-Jaeger teilnahmen.