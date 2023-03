Nach Konfliktsituationen an Kita: Lkw-Parkverbot kommt

Stadt Lüdenscheid informiert

+ © Nougrigat Noch parken zahlreiche Lkw an der Hueckstraße. Die Stadt will nun Parkverbote anordnen. © Nougrigat

Die Stadt Lüdenscheid ordnet voraussichtlich im Juni für Teile der Hueckstraße an der Kalve ein Halteverbot für Lkw an, insbesondere im Bereich der dortigen Kindertagesstätte Hebberg. Über die Maßnahme informierte der Fachdienst Verkehrsplanung im jüngsten Bau- und Verkehrsausschuss.

Lüdenscheid – In der Vergangenheit hatten auf dem Seitenstreifen abgestellte Lkw für Verärgerung bei Eltern gesorgt, die ihre Kinder in die Kita bringen. Nun soll in diesem Bereich zwischen Leifringhauser Straße und Abschluss des Kita-Geländes das Parken für Lkw verboten werden, während es für Pkw erlaubt bleibt. Im weiteren Verlauf der Hueckstraße bis zum Wendehammer soll es aber weiterhin einzelne Abstellmöglichkeiten für Lkw geben.