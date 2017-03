Bremecker Hammer wird regelmäßig kontrolliert

Lüdenscheid - In regelmäßigen Abständen fährt ein Bediensteter der Stadtverwaltung und Mitarbeiter im sogenannten Hausmeisterpool hinaus zum Bremecker Hammer, um nach dem Rechten zu sehen. „Objektkontrolle“ nennt sich das im Verwaltungsdeutsch. Denn noch, so Kulturmanager Stefan Frenz, besteht parteiübergreifend die Absicht, das Schmiedemuseum Bremecker Hammer zu erhalten, sanieren und wieder in Betrieb nehmen zu wollen. Nur wann, das steht in den viel zitierten Sternen. Denn der Absicht stehen nach wie vor rund 700 000 Euro für den Sanierungsbedarf gegenüber. Diese Summe schätzte ein externes Büro. Geld, das die Stadt selbst wohl kaum aufbringen kann.

Frenz: „Wir hatten ja die Hoffnung, dass wir durch das Sonderprogramm des Bundesbauministeriums finanzielle Unterstützung aus Düsseldorf bekommen, aber dieses Programm war hoffnungslos überzeichnet. Da zeigte sich, dass es überall solche Probleme wie den Bremecker Hammer gibt.“ Lüdenscheid ging bei der Verteilung der Gelder aus dem Sonderprogramm leer aus.

Nun müssen neue Geldquellen aufgetan werden, um den Hammer irgendwann wieder ans Laufen zu bringen. Ende September 2014 wurde der Bremecker Hammer geschlossen. Schäden im Mauerwerk, die vermutlich durch eindringende Feuchtigkeit aus dem angrenzenden Hammerteich entstanden sind, zogen die Standfestigkeit in Mitleidenschaft. Der Betrieb wurde zur Gefahr für Mitarbeiter und Besucher.

Hammerschläge werden voraussichtlich auch in dieser Saison nicht auf dem Gelände im Versetal zu hören sein. Das Wasser aus dem Hammerteich fließt automatisch ab. Die hausmeisterliche Kontrolle ist notwendig, um den sogenannten „Mönch“ im Auge zu behalten, eine Art Ablaufrohr, mit dem der Wasserspiegel im Teich reguliert werden kann. Der „Mönch“ darf nicht verstopft sein, da sich sonst zu viel Wasser ansammelt und der Druck auf den Damm und die dahinter liegende Mauerwand des Museums zu groß wird. - rudi