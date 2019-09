Nach 49 Jahren: Italienisches Restaurant in der City schließt

Lüdenscheid - An der Altenaer Straße endet ein Stück Familiengeschichte: Luigi Franco und seine Frau Giuseppina geb. Bucci schließen nach fast 50 Jahren das Cappello d'Oro.

Ein Stammkunde findet den Weg noch unter dem halb geschlossenen Gitter hindurch: „Wann geht es weiter?“, fragt er. „Morgen?“ – und während Giuseppina Bucci-Franco (65) mühsam die Tränen unterdrückt, zuckt ihr Mann Luigi (71) mit den Schultern. Man werde sehen, weicht er aus.

Nach 49 Jahren fällt der Abschied aus dem Cappello d’Oro, aus dem Restaurant-Leben an der Altenaer Straße, aus dem, was in seiner ursprünglichsten Bedeutung ein Familien-Betrieb gewesen ist, sichtlich schwer. So schwer wie die Worte: „Wir haben geschlossen.“

Die Entscheidung sei letztlich Hals über Kopf gefallen, erzählt „Pina“ Franco. Ende Juli sind die beiden in Urlaub gefahren, Versuche, einen italienischen Nachfolger für das Lokal zu finden, waren zuvor aus unterschiedlichen Gründen gescheitert.

Die Frage, „machen wir die 50 Jahre voll oder nicht“ stand im Raum. Und dann zeigte plötzlich ein vietnamesischer Gastronom Interesse. Inzwischen haben sie Nägel mit Köpfen gemacht.

Jetzt wird ausgeräumt. Und noch manche Träne vergossen. Denn: „Wir sind doch mit den Kunden auch groß geworden. Die ganze Familie ist hier groß geworden. Aber jetzt geht es nicht mehr.“

Die Gesundheit streikt nach 50 Jahren harter Arbeit, der Stress, die Probleme, gutes Personal zu finden, keine Aussicht auf Übernahme in 3. Generation – das war’s also.

„Wir bedanken uns bei allen Gästen“, sagt sie mit fester Stimme, während ihr Luigi wieder in der Küche verschwindet. Die Fliesen müssen noch ab, der neue will im Oktober eröffnen. Und der Keller ist auch noch nicht ausgeräumt: „Sachen aus 49 Jahren sind da noch drin, vieles von meiner Mutter“.

Die Eltern, Luigina Bucci und ihr Mann Nicola, haben vor 49 Jahren die Pizza nach Lüdenscheid gebracht, die Sauerländer ab 1970 mit den belegten Teigfladen aus dem Land bekannt gemacht, das die Deutschen gerade als liebstes Urlaubsziel für sich entdeckten.

In Deutschland arbeiten und die Familie ernähren zu können, sich eine Existenz aufzubauen, das war eine Überlebensfrage. Die Arbeitsverträge wurden schon in Italien unterzeichnet, dann zogen der Konditor und die Schneiderin aus Apulien ins fremde Land. Um zunächst mit fünf Kindern in einfachsten Verhältnissen zu wohnen, Geld in der Fabrik zu verdienen, die Sprache zu lernen, sich zu orientieren, wie es mit dem Leben in der neuen Heimat weitergehen sollte.

„Es war keine einfache Zeit“, erinnerte sich Giuseppina Franco, als Lüdenscheids erster Italiener 2010 den 40. Restaurant-Geburtstag feiern konnte. Doch der Goldene Hut – Cappello d’Oro – hielt die Familie all’ die Jahre zusammen.

2002 hat ihr Mann die Tradition in die nächste Generation überführt, das Geschäft übernommen. Das Geschäft, das immer auch Inbegriff von Heimat für die Familie und viele Stammgäste war. „Die Kinder haben hier Hausaufgaben gemacht“, erzählt Giuseppina Franco, während ihr Blick über die nun leer geräumten Tische schweift, an denen die Gäste all’ die Jahre unter mehr als 30 Pizzen, Klassikern und Spezialitäten ihre Favoriten gefunden haben, gerne auch beim Eis. Für die italienischen Momente im Alltag.

Für Chef Luigi wird der Alltag künftig auch anders, vor allem entspannter. Der gelernte Marmor- und Fliesenleger ist selbst seit 25 Jahren Gastronom mit Herz und Seele. Aber von morgens 8.30 Uhr bis Mitternacht im Laden zu sein, das ist selbst bei zwei Ruhetagen zu kräftezehrend geworden.

Was er tun wird, wenn die Ära endet? „Arbeiten, vermutlich“, sagt er und lacht. Sein Sohn hat sich gerade einen Pizzaofen gekauft, nur so zum Privatvergnügen, beeilt er sich zu versichern. Vielleicht wird er da gelegentlich gebraucht. Aber erst einmal ist etwas anderes wichtig: „’runterkommen“.