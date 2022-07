Nach Kattenbusch-Verkauf: Insolvenzverfahren gegen Arcadia

Von: Jan Schmitz

Das ehemalige Hotel Kattenbusch gehört inzwischen dem Mani Pflegedienst. An der Leifringhauser Straße soll eine Tagespflege und Servicewohnen entstehen. © Cedric Nougrigat

Rund sechs Monate nach dem Verkauf des Hotels Kattenbusch hat nun das Amtsgericht Hagen ein Insolvenzverfahren gegen die Arcadia Hotel und Handel GmbH eröffnet.

Lüdenscheid – Seit Ende des vergangenen Jahres ist das Hotel Kattenbusch geschlossen. Das Gebäudeensemble an der Leifringhauser Straße wurde verkauft. Die Betreiberin des Hotels, die Arcadia Hotel und Handel GmbH, hat in der Folge allen verbliebenen Mitarbeitern gekündigt. Kein Hotel, keine Gäste, kein Geschäft.



Rund sechs Monate nach dem Verkauf hat nun das Amtsgericht Hagen am 9. Juni ein Insolvenzverfahren gegen die Arcadia Hotel und Handel GmbH eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde der Lüdenscheider Rechtsanwalt Thomas Neumann ernannt. Zusammen mit seinem Kollegen, Rechtsanwalt Andreas Moriße, versucht sich der erfahrene Verwalter seitdem einen Überblick über die finanzielle Situation der Arcadia zu verschaffen. Gegenüber unserer Zeitung gesteht Neumann offen ein: „Wir tappen im Dunkeln.“



Gründe für die Unklarheit

Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist die Geschäftsführerin in der Türkei gemeldet und für den Insolvenzverwalter derzeit nicht greifbar. Zustellversuche an der genannten Adresse scheiterten. Kontakt hat Neumann immerhin zu dem Steuerbevollmächtigten, der im Namen seiner Mandantin den Antrag auf ein Insolvenzeröffnungsverfahren gestellt hatte. Er war nicht der erste: Zu diesem Zeitpunkt lag dem Amtsgericht schon ein Fremdantrag vor.



Im Rahmen seiner Recherchen stellte Rechtsanwalt Neumann schnell fest, dass eine ordnungsgemäße Buchführung fehlte. „Wir haben nichts, außer einen Beleg über die Geschäftsausstattung aus dem Jahr 2018“, sagt Neumann. Die Bücher sollen sich ebenfalls in der Türkei befinden. Er hofft, dass er sie noch vor Abschluss des Verfahrens über den Steuerbevollmächtigten erhält. Neumann hat ein Guthaben bei einer Bank für die Gläubiger sichern können. Was mit den nicht unerheblichen Corona-Hilfen, die vor der Schließung noch ins Unternehmen flossen, passiert ist, ist unklar. Die Bezirksregierung Arnsberg, über die die öffentlichen Gelder ausgezahlt worden waren, habe sich bislang nicht in die Reihe der Gläubiger gestellt, hieß es.



Das passierte mit dem Verkaufserlös

Was aber ist mit dem Erlös aus dem Verkauf des Hotel Kattenbusch, das zuletzt für 1,3 Millionen Euro angeboten und zu einem deutlich niedrigeren Preis verkauft wurde? Wie Neumann erläuterte, hat die Arcadia von dem Geld nie etwas gesehen. Sie war Mieterin des Hotels. Eigentümerin war eine andere Gesellschaft, in deren Geschäftsführung nach Informationen von Neumann der Vater der Arcadia-Chefin tätig ist. Er soll auch der Gläubiger sein, der den Fremdantrag auf Insolvenzeröffnung stellte – und nun gegenüber der Firma seiner Tochter Mietrückstände im sechsstelligen Euro-Bereich und ein nicht zurückgezahltes Darlehen geltend macht.



Inzwischen haben sich auch die ehemaligen Hotel-Mitarbeiter angemeldet. Sie waren mit der Schließung von jetzt auf gleich vor die Tür gesetzt worden. Über einen spezialisierten Anwalt haben die Betroffenen den Insolvenzverwalter nun aufgefordert, eine Insolvenzbescheinigung zu erstellen – in der Hoffnung, dass sie nach der fristlosen Kündigung doch noch Anspruch auf Insolvenzgeld haben.



Die Arcadia hatte erst vor einigen Jahren die Voyage-Betriebsgesellschaft gekauft, die damals mehrere Hotels in Deutschland betrieb, darunter auch das Hotel Kattenbusch. Die Voyage Betriebs-GmbH wiederum war eine 100-prozentige Tochter der BAG Bank mit Sitz in Hamm. Die BAG gilt als die „Bad Bank“ der Volksbanken. Sie brachte die Hotels wieder auf Vordermann, um sie schließlich zu verkaufen.



Neues Leben im ehemaligen Hotel Kattenbusch Neue Eigentümerin des ehemaligen Hotels Kattenbusch ist der Lüdenscheider Pflegedienst Mani, einer der größten privaten Pflegedienste in der Region. Das Unternehmen plant an der Leifringhauser Straße den Umbau des Hotels in eine Tagespflege mit Servicewohnen. Die Entkernung hat bereits begonnen. Insgesamt 25 bis 40 Betreuungsplätze sollen hier entstehen. Dazu werden jeweils zwei Hotelzimmer zu einer Servicewohneinheit zusammengelegt. Der Bauantrag für den Umbau ist gestellt, die Baugenehmigung von der Stadt liegt allerdings noch nicht vor. Die Eröffnung ist derzeit für 2023 geplant. Zuvor zieht bereits das Büro von der Glatzer Straße um. Und noch eine Entscheidung haben die Gesellschafter Myra und Navin Mani getroffen. Sie werden den alten Pub des Hotels zum „Nachbarschaftszentrum“ fürs Viertel machen. Damit kommen sie dem Wunsch mehrerer Stammtische nach, die seit der Hotelschließung „heimatlos“ geworden sind.