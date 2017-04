Nach Hausexplosion: THW unterstützt bei Einsatz in Dortmund

Um 9 Uhr am Samstag kam für den THW-Ortsverein Lüdenscheid der Anruf zum Einsatz in Dortmund: Nach der Explosion eines Hauses installierten die Einsatzkräfte Tonnen von Abstützungsmaterial.

Lüdenscheid - Ein Wochenende voller Schwerstarbeit liegt hinter den Helfern des Technischen Hilfswerks Lüdenscheid: Nachdem am Samstagmorgen in Dortmund bei einer Explosion ein Gebäude total zerstört und der ganze Straßenzug schwer beschädigt worden war, rückte gegen 9 Uhr auch die Bergungsgruppe 1 mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Dortmund aus. Aufgabe: Unterstützung beim Abstützen des Gebäudes.

„Von morgens bis nachts um 1 Uhr leisteten unsere Kameraden Schwerstarbeit“, erinnern sich die Verantwortlichen. „Das war nichts für schwache Naturen, denn Tonnen von Abstützungsmaterial aus ganz Nordrhein-Westfalen mussten installiert werden.“ Noch in der Nacht wurde die Einsatzplanung für den zweiten Tag fertiggestellt und eine zweite Mannschaft rückte nach Dortmund aus. Mit im Konvoi: Der neue Anhänger „Einsatzgerüstsystem“. Denn vor Ort war das Gerüstmaterial knapp geworden. Auch dieser Einsatz dauerte mehrere Stunden, war gegen 18 Uhr beendet.

Durch den Einsatz aller Beteiligten – denen auch die heimischen THW-Mitarbeiter ihren Dank für die gute Zusammenarbeit aussprechen – sei einmal mehr deutlich geworden, wie wichtig der Zusammenhalt zum Wohle der Gemeinschaft ist.

Explosion zerstört Wohnhaus in Dortmund-Hörde Zur Fotostrecke

Nicht zuletzt ist aber auch immer wieder das entsprechende Material notwendig: Nachdem der Bundestag Ende 2015 eine Mittelerhöhung für das THW beschlossen und sich auch die heimischen Bundestagsabgeordneten dafür stark gemacht hatten, konnte das THW Lüdenscheid dadurch ein Einsatzgerüstsystem zur Abstützung von Gebäuden kaufen – und eben dies kam nun in Dortmund zum Einsatz. Dabei wurde jedoch deutlich: „Zum Bewegen der schweren Gerüste benötigen wir einen Gabelstapler mit drei Tonnen Hubkraft“, heißt es von den Verantwortlichen, die sich über die Spende eines gebrauchten, aber funktionsfähigen Fahrzeugs freuen würden.

Über dies und vieles mehr im Hinblick auf die Arbeit des Technischen Hilfswerks in Lüdenscheid können sich Interessierte am Samstag, 13. Mai, informieren. Dann lädt das Team ab 10 Uhr zu einem Tag der offenen Tür an die Wefelshohler Straße ein.