Nach Gewitterwarnung härtere Töne für Fans im Eigenart

Lüdenscheid - Am Samstag ist das Konzert im Rahmen des Kultpark-Festivals vom Kulturhauspark ins Eigenart verlegt worden– Veranstalter Oliver Straub hatte die Gewitterwarnung für den Abend ernstgenommen.

In der Oberstadt kamen dann alle Fans der härteren Töne auf ihre Kosten. Den Einstieg machten die vier Jungs der Formation Eleveta aus Düsseldorf, die eine energiegeladene Mischung aus Alternative und Pop-Punk ablieferten. Sänger Benni und seine Mit-Musiker John (Gitarre), Niels (Bass) und Phil (Schlagzeug) rockten bei druckvollen Punk-Werken wie „Scary Mary“ oder fröhlichen Nummern zum Mitsingen und Pogo-Tanzen wie „Hey Ho, Let’s Go“ ab. Mit „Nothing“ stellten Eleveta ein Werk vor, das sie erst zum zweiten Mal auf der Bühne präsentierten und das nicht auf ihren Alben enthalten ist. Beim diesmal nicht so zahlreich erschienenen Publikum kam der Song bestens an.

Im Anschluss folgte mit Vocuz eine besonders hörenswerte Rock-Band aus Dortmund. Frontmann Felix Müller sowie die Musiker Fred Holthaus, Michael Hübner und Sandy Chwastek lieferten deutschsprachige Rockmusik, die meist härtere Klänge wie beim eingängigen Werk „1000 Kilometer bis zum Meer“, aber auch druckvolle Power-Balladen beinhaltete. In letztere Kategorie gehörte unter anderem das Stück „Go West“, das die Combo ebenfalls im Eigenart präsentierte und für das die Band derzeit ein Video dreht. Zum Song „Blinder Passagier“, der auf der aktuellen EP von Vocuz enthalten ist, existiert bereits ein Musikvideo auf YouTube.

Einen kraftvollen Abschluss der Veranstaltung bot ein Trio aus dem Odenwald. Antonio (Gitarre, Gesang), Christian (Bass) und Hans (Schlagzeug) stehen als Punktantonio für eine tanzbare Mischung aus Indie und Alternative, die im Eigenart bestens ankam. Die Musiker aus Frankfurt, Marburg und Darmstadt passten mit ihrem rockig gespielten Pop bestens ins Lineup des Abends.