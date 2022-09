Nach Gaspreis-Erhöhung: Stadtwerke kündigen höhere Strompreise an

Von: Jan Schmitz

Teure Umlagen: Der Durchschnittshaushalt zahlt nun monatlich fast 100 Euro mehr als im August. © Patrick Pleul/DPA

Jetzt ist es offiziell. Wie unsere Zeitung bereits berichtete, erhöhen die Stadtwerke Lüdenscheid den Gaspreis zum 1. November um netto 3,05 Cent pro Kilowattstunde (KWh). Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer, die aktuell 19 Prozent beträgt, in Kürze aber beim Gaspreis auf 7 Prozent gesenkt wird. Bereits zum 1. September hatten die Stadtwerke die Preise für Erdgas drastisch erhöht.

Lüdenscheid – Bis zum 30. August betrug der Arbeitspreis im Tarif Komfort Gas für eine Kilowattstunde 8,87 Cent brutto, ab dem 1. November sind es dann 13,48 Cent, wenn die Mehrwertsteuersenkung eingerechnet wird, und 14,99 Cent bei 19 Prozent Mehrwertsteuer. Dies entspricht einem Plus von 52 Prozent seit August (69 Prozent beim alten Mehrwertsteuersatz). Für die Kunden sind die finanziellen Auswirkungen so oder so erheblich.

In ihrer aktuellen Mitteilung rechnen die Stadtwerke Lüdenscheid vor, dass ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 18 000 Kilowattstunden im Tarif „Komfort Gas“ künftig im Monat 54,45 Euro mehr für Gas zahlt. Im Jahr sind das 653,40 Euro mehr als beim aktuellen Preis, der aber erst seit 1. September gilt. Wird auch die vorherige Steigerung berücksichtigt, hat sich der Gaspreis in Lüdenscheid für den Durchschnittshaushalt seit August um 1 101,60 Euro im Jahr oder 91,80 Euro im Monat erhöht. Neben den Privatkunden erhöhen sich auch die Gaspreise für Gewerbekunden entsprechend. Zudem kündigten die Stadtwerke an, dass sich Kunden in „absehbarer Zeit auch beim Strom auf eine spürbare Preiserhöhung einstellen“ müssen.

„Deutschland erlebt derzeit eine Phase mit zuvor nie dagewesenen Preissteigerungen an den Energiemärkten: So haben sich die Handelspreise für den langfristigen Einkauf beim Gas zuletzt weiterhin massiv erhöht“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Zusätzlich habe der Gesetzgeber Umlagen beim Gaspreis neu eingeführt oder bestehende erhöht (wir berichteten). Für den Großteil der Gaskunden der Stadtwerke bedeutet dies in Summe eine Netto-Preiserhöhung von 3,05 Cent/kWh. Die staatlich veranlasste Erhöhung zum 1. Oktober 2022 gibt der heimische Versorger mit einem Monat Verzögerung weiter.



Die Stadtwerke Lüdenscheid erklärten, die monatlichen Abschlagszahlungen ihrer Kunden zu prüfen und bei Bedarf zu erhöhen. Dazu werden die Gasbezieher in einem Schreiben Ende Oktober noch einmal gesondert informiert. Nach jetzigem Stand müssen Kunden auch bei möglichen Einsparbemühungen davon ausgehen, dass der Abschlag zunächst aufgrund des bisherigen Verbrauchs berechnet wird. Wie ein Sprecher der Verbraucherzentrale NRW sagte, können die Kunden ihrem Versorger aber darlegen, dass sie künftig weniger verbrauchen – zum Beispiel durch den Einbau einer neuen Heizung oder den Auszug eines Kindes. Die Stadtwerke verweisen auf ihre kostenfreie Service-Hotline unter Tel. 0800/1571000, wo sich Kunden unter anderem zur Änderung ihres Abschlags beraten lassen können.

