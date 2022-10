Nach Freistellung des alten Vorstands: DRK hat einen neuen

Von: Sebastian Schmidt

Mit diesem Präsidium will das Rote Kreuz Lüdenscheid die Aufgaben der Zukunft angehen. In der Mitte: die alte und neuen Präsidentin Susanne Mewes. © Sebastian Schmidt

Nach den Querelen der ersten Jahreshälfte soll beim Deutschen Roten Kreuz in Lüdenscheid nun dauerhaft Ruhe einkehren. Das jedenfalls war am Dienstagabend der klare Wunsch bei der Jahreshauptversammlung der Organisation an der Hochstraße. Als wegweisend in diesem Kontext gilt eine Personalie.

Lüdenscheid – Denn erst kürzlich hat sich das Bergstädter Rotkreuz-Präsidium für Markus Pflüger als neuen hauptamtlichen DRK-Vorstand entschieden. Das teilte DRK-Präsidentin Susanne Mewes vor rund 60 erschienenen Mitstreitern an diesem Abend mit.



Der 46-Jährige tritt damit die Nachfolge von Georg Heydn an, der im Unfrieden vom DRK geschieden war (wir berichteten). Pflüger kommt aus Altena und arbeitet dort bislang in einem Wirtschaftsbetrieb. Das Lüdenscheider DRK kennt er bereits recht gut – er fährt dort seit zwei Jahren ehrenamtlich im Rettungsdienst. Seine Vorstandsposition soll er offiziell am 2. Januar 2023 antreten.



Zur Erinnerung: Im Juni hatte sich der DRK-Stadtverband von Vorstand Georg Heydn getrennt, der nur eineinhalb Jahre amtierte. Auch Christian Lorch, Geschäftsführer des Rettungsdienstes des DRK, musste gehen. Die Rotkreuz-Spitze begründete den Schritt damals auch mit „mangelnder Empathie und Fürsorge gegenüber den Mitarbeitern“ und einem „unverschämten Auftreten“ des Führungs-Duos – Vorwürfe, die die beiden Geschassten indes bestritten.



Personal-Knall im Frühsommer

Der Personal-Knall aus dem Frühsommer hallte bei der Jahreshauptversammlung am Dienstag noch nach. So sprach Susanne Mewes von „einem tiefen Tal der Tränen“, das man in den ersten Monaten des Jahres durchschritten habe. Dabei sei „ein Keil zwischen die Rotkreuz-Gemeinschaften Lüdenscheid und Brügge geschlagen“ worden: „Der Vorstand wollte Konkurrenz statt Kooperation. Vielleicht hätte man das Arbeitsverhältnis schon eher beenden müssen. Aber hinterher ist man immer schlauer.“



In der Tat stand damals die Abspaltung der Brügger DRK-Gemeinschaft vom Lüdenscheider Stadtverband zur Debatte. Ein Plan, der sich nach dem Abgang von Heydn und Lorch wieder in Luft auflöste. Eine denkbare Eigenständigkeit der Gemeinschaft Brügge ist laut Mewes inzwischen endgültig vom Tisch. Das kernige Urteil der Präsidentin: „Die Gemeinschaften Brügge und Lüdenscheid kooperieren inzwischen wirklich toll. Das ist richtig geil, wie die zusammenarbeiten.“



Dennoch ist das Kapitel Heydn für das Rote Kreuz womöglich noch nicht ganz geschlossen. Denn Entlastung wurde dem Ex-Vorstand am Dienstag nicht erteilt. Weil noch eine Prüfung wegen eventueller Unterschlagung im Raum stehe, wie Kassenprüfer Björn Findegenant in der Runde verkündete. Mehr aber „könne und dürfe man dazu derzeit nicht sagen“. Zwar erhielt auch das Präsidium noch keine Entlastung. Das aber wegen einer Formalie – die Erstellung der DRK-Bilanz für das Jahr 2021 sei zwar schon vor Monaten bei einer Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei in Auftrag gegeben worden, liege aber noch nicht vor.



Susanne Mewes erneut an die Spitze des Stadtverbandes gewählt

Bei den anstehenden Präsidiumswahlen wählten die heimischen Rotkreuzler dann einmütig Susanne Mewes erneut an die Spitze des Stadtverbands. Ihr Stellvertreter ist künftig der langjährige, kürzlich aber abgetretene Rotkreuzleiter Alexander Schwarzat, der damit Christiane Lauing nachfolgt. Den Schatzmeister-Posten übernimmt Lothar Schmidts von Vorgänger Axel Kühn. Als Justiziarin im Präsidium agiert Anwältin Christine Buchheister. Weiter gehören dem neuen Präsidium nun folgende Männer und Frauen an: Nicole Halfmann, Fabian Hess, Kevin Schmidt, die Ärzte Matthias Gehlhar und Dr. Sebastian Geitz, Ronja Osterland, Fabian Lorenz, Marcel Nüsgen, Dominik Zeppenfeld und Björn Findegenant.



Dass beim DRK-Stadtverband im Jahr 2021 trotz coronabedingter Einschränkungen und zahlreicher Veranstaltungsausfälle auch hart gearbeitet wurde, bewies der Bericht von Alexander Schwarzat. So leisteten die Lüdenscheider Rotkreuzhelfer im vergangenen Jahr gut 10 000 Dienststunden.