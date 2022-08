Viele Anfragen, keine Antworten

Nach Flutschaden im Vorjahr: Noch kein Konzept für die Brügger Vereinshalle

Von: Susanne Kornau

Helmut Wehberg, Vorsitzender der Trägergemeinschaft Brügger Vereinshalle e.V., zeigt, wie hoch das Wasser bei der Flut 2021 stieg. © Cedric Nougrigat

Der Frust in Brügge sitzt tief: Gut ein Jahr nach der Flut ist die Vereinshalle zwar getrocknet, aber einen Sanierungsfahrplan für die Halle, die der Stadt gehört, gibt es immer noch nicht.

Lüdenscheid - Helmut Wehberg steht mitten im See. Zumindest war an dieser Stelle, mitten in der Vereinshalle Brügge, vor gut einem Jahr ein See. „Das hat 30 Minuten gedauert, da war das alles hier voll. Ich bin gerade noch rausgekommen.“ Die Erinnerungen an die Flut sind noch sehr präsent. Auch deshalb, weil die Folgen der Flut noch sehr präsent sind. Denn die Vereinshalle, die der Stadt gehört, ist von einer Sanierung weit entfernt. Stellenweise sieht es aus wie ein Rohbau; aber längst nicht alles, was beschädigt wurde, ist weggeräumt, geschweige denn gesäubert. Eine Stapelkiste aus Kunststoff, beschwert mit schlammstaubigen Biergläsern, dient als Türstopper. An der Theke werden die Gläser ohnehin nicht gebraucht.

Für den Vorsitzenden des Trägervereins, der sich um das Gebäude kümmert, ist das sehr frustrierend. Zumal er gar nicht weiß, wie es denn nun weiter gehen soll. Bei der Zentralen Gebäudewirtschaft der Stadt gehe niemand ans Telefon, sagt er: „Vereinbart war, dass man sich unterhält. Aber seit die Trocknungsgeräte Ende März ‘raus sind, habe ich nichts mehr gehört. Das finde ich nicht so schön. Ich verstehe das auch nicht.“



Die Trägergemeinschaft Brügger Vereinshalle kümmert sich seit Langem um die Vermietung und Belebung des ehemaligen Kinos an der Volmestraße 107a. Gewinne wurden investiert, es gab immer etwas zu tun. Den Ausbau der Empore hat man gemeinsam gestemmt, zum Beispiel, oder den Bau einer Rampe vor dem Gebäude. 10, 15 Rentner hätten mit angepackt, wenn es nötig war. Vor allem die Vorsitzenden der Trägervereine seien das gewesen, berichtet Wehberg. Sie hätten sich seit Jahren mit Herz und Hand gekümmert, vom Dach bis zum Keller. „Ich weiß gar nicht mehr, was ich unseren Leuten sagen soll.“

Seit zehn Jahren ist Helmut Wehberg Vorsitzender, inzwischen ist er 68. Er kümmert sich um neue Vereine für die Trägergemeinschaft, um die Vermietung, beantwortet Anfragen, koordiniert die Nutzung. Normalerweise.



Viele Anfragen, keine Antworten

Doch seit der Flut schwimmt er. Termine könne man nicht vergeben, könne nicht einmal Fragen beantworten, ab wann eine Nutzung der Halle wieder möglich sei. Neue Mitglieder für den Trägerverein könne man auch nicht aufnehmen: „Im Moment ist das zwecklos.“ Andererseits seien einige ausgetreten – „wegen der Situation“. Die fehlen, wenn es darum geht, in der Halle mit anzupacken. Aber das scheint ohnehin erst einmal nicht nötig zu sein. Man dreht sich im Kreis. Dabei hätten sich längst Ingenieure vor Ort umgesehen und die Schäden benannt. Klempner und Tischler hätten schon Angebote gemacht – „aber man hört nichts davon“.



„Theoretisch könnten wir die Halle 40-mal vermieten. Dieses Jahr hatten wir so viele Anfragen wie schon lange nicht mehr“, erzählt der Vorsitzende. Wird die Halle mit Tischen und Stühlen bestückt, könne man 280 Menschen unterbringen. Wird nur gestanden, dürften 350 ‘rein. Muttertagskonzerte, Auftritte von Gesangvereinen, Probemöglichkeiten für Bands, Aquarientauschbörsen, Kleintierschauen, private Feiern oder als Festhalle für den Brügger Schützenverein – die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig. Wenn man sie denn nutzen könnte.



Tatsächlich kann auch die Stadtverwaltung bislang keine Perspektive für die Sanierung nennen. Die Schäden seien immens, deren Beseitigung erweise sich als äußerst langwierig, teilt Stadtsprecher Sven Prillwitz auf Nachfrage mit: „Obwohl die Vereinshalle entkernt und der Boden komplett herausgerissen wurde, dauerte die Trocknung des Gemäuers bis Ende April.“ Eine gute Nachricht sei immerhin, dass die Trocknungskosten sowie die Kosten für die Behebung weiterer, durch das Hochwasser verursachter Schäden komplett durch die Gebäudeversicherung gedeckt würden. Die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) stehe „in einem ständigen engen Austausch“ mit der Versicherung.



Prillwitz weiter: „Unabhängig davon weist die Halle allerdings auch in technischer Hinsicht Sanierungsbedarf auf, also beispielsweise bei der Beleuchtung, elektrischen Leitungen und der Heizungsanlage. Deshalb haben wir einen Fachingenieur damit beauftragt, ein Sanierungskonzept für das Gesamtgebäude zu erstellen. Wir möchten wissen, in welchem Zustand die Halle allgemein ist und mit welchen Kosten eine Wiederherstellung bzw. Modernisierung verbunden ist. Wann das Sanierungskonzept vorliegt, steht derzeit noch nicht fest.“