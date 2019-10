Nach Feuer in der Innenstadt: Großbrand knapp verhindert, Imbiss bleibt geschlossen

Alle Löschzüge aus Lüdenscheid waren vor Ort, der Zugang in die obere Etage und aufs Dach gestaltete sich für die Einsatzkräfte wegen der beengten Bauweise sehr schwierig. Ein Großbrand wäre nur schwer zu kontrollieren gewesen.

Lüdenscheid – Das schlimmste Szenario haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstagabend an der Wilhelmstraße gerade noch verhindert. Dennoch ist der Schaden an Imbiss und Teeladen groß - und unklar, wie es weitergeht.

Um kurz nach 20 Uhr geriet die Filteranlage des Extrawurst-Imbisses in Brand. Mitarbeiter riefen die Feuerwehr, Kunden waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Laden. „Fünf Minuten später und wir hätten Probleme gehabt, den Brand unter Kontrolle zu bringen“, sagt Einsatzleiter Frank Lange.

Denn das Abluftrohr der Anlage führt vom hinteren Bereich des Imbisses erst durch das angrenzende Tee-Geschäft, wo es an den Kamin angeschlossen ist. Dadurch breitete sich das Feuer auch dort aus, denn brennendes Fett tropfte vom Rohr in das Tee-Geschäft und setzte einen kleinen Teil des hinteren Bereichs in Brand, erklärt Einsatzleiter Lange.

Die Folgen wären dramatisch gewesen

Darauf aufmerksam geworden sind die Einsatzkräfte erst, nachdem sie bereits das Feuer im Extrawurst-Imbiss gelöscht hatten. „Wir konnten von außen einen Flammenschein im Lüftungsrohr erkennen, durch die Glasfront war das gut ersichtlich.“ Die Glastür musste die Feuerwehr daraufhin zerstören, um in den Laden zu gelangen. „Bei einer so starken Hitzeentwicklung, wie es hier der Fall war, kann es schnell eine massive Brandausweitung geben“, sagt Lange.

In diesem Fall hätte das besonders dramatisch werden können, denn „die Bauweise ist sehr beengt. Der Brand hätte sich auf das Gebäude und möglicherweise auch schnell auf das angrenzende ausgebreitet, wenn wir das nicht so schnell in den Griff bekommen hätten“.

Feuerwehr-Einsatz in der Lüdenscheider Fußgängerzone Zur Fotostrecke

Der durch den Brand entstandene Rauch hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits stark im ganzen Haus verteilt, „und wir wussten nicht, ob sich Menschen in den oberen Etagen befinden“. Das war glücklicherweise nicht der Fall, denn bereits die Erkundung der oberen Ebene gestaltete sich laut Lange aufgrund der Bauweise der Häuser sowie der insgesamt beengten Verhältnisse der Wilhelmstraße als „super schwierig. Wir hatten kaum Zugang nach oben, selbst mit der Drehleiter kamen wir nur schwer aufs Dach. Das war nur möglich, weil wir sie entsprechend einstellen konnten“.

Auch deshalb seien alle Löschzüge aus Lüdenscheid vor Ort gewesen, Oberrahmede stellte während des Einsatzes den Grundschutz sicher, und Rettungswagen aus Halver rückten an, weil in Lüdenscheid bereits alle im Einsatz waren.

Beengter Innenstadtbereich

Viel Platz bietet der Innenstadtbereich nicht: Schon seit der geplanten Sanierung der Wilhelmstraße in 2021 ist klar, dass auch solche Maßnahmen schwierig umzusetzen sind. Die Stadt wird Kanäle und Leitungen in der Wilhelmstraße sanieren. Zwischen dem ehemaligen Sinn-Leffers-Gebäude und der Einmündung Jockuschstraße geht das nur in offener Bauweise, da ein gemauerter Gewölbekanal herausgebrochen werden muss.

Also wird – bei 5,50 Meter Straßenbreite – eine drei Meter breite und vier Meter tiefe Baugrube in 15-Meter-Abschnitten geöffnet. Anliefer- und Rettungswege sollen dennoch sichergestellt werden.

Warum die Extrawurst-Anlage, die die Geruchsstoffe aus der Luft des Imbisses filtert, in Brand geriet, ist nicht klar. „Sie arbeitet mit 1000 Volt, vielleicht gab es einen Kurzschluss“, vermutet Kim Hagebaum, Geschäftsführer der Extrawurst.

Geschäft bleibt vorerst geschlossen

Sicher ist allerdings, dass das Geschäft vorerst nicht wieder öffnen wird, „die Anlage muss erneuert werden, und wir wissen nicht, wie lange das dauern wird“. Der entstandene Sachschaden im Imbiss beläuft sich laut Hagebaum auf mindestens 40.000 Euro, etwa 30.000 Euro allein durch die defekte Filteranlage. Die Verluste wegen der vorübergehenden Schließung nicht eingerechnet. „Die Hauptsache ist, dass keiner verletzt wurde“, betont er.

Etwas besser sieht es nebenan im Tee-Geschäft aus. Die kaputte Glastür wird ersetzt, der Verkauf ging bereits am Freitag weiter. „Die Ware hat nichts abbekommen, der Tee ist luftdicht verschlossen“, sagt Inhaber Eckhard Linden. Das Ladengeschäft sei nicht groß beschädigt worden. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.