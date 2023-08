Nach Feuer in Mehrfamilienhaus an Versestraße: Polizei nimmt 44-Jährigen fest

Brand in Brüninghausen

Nach dem Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Versestraße in Brüninghausen in der Nacht zum Sonntag ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung gegen einen 44-jährigen Lüdenscheider.

Lüdenscheid - Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Zeugen hatten den Brand um 2.38 Uhr bemerkt, umgehend die Nachbarn geweckt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde bei dem Wohnhausbrand niemand.

Im Rahmen erster Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte für den Verdacht einer schweren Brandstiftung. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte einen 44-jährigen Lüdenscheider als Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Brandort wurde beschlagnahmt.



Der mutmaßliche Täter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen laufen.