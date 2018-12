Heroin im Schrebergarten: Drogenschmuggler-Bande vor Gericht

Lüdenscheid - Eine Bande von mutmaßlichen Drogenhändlern und -schmugglern muss sich vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe sind heftig.

Vier Männer und eine Frau zwischen 21 und 49 Jahren müssen sich ab heute unter anderem wegen bewaffneten Handels mit illegalen Drogen in nicht geringer Menge sowie Drogenschmuggels vor der 1. großen Strafkammer des Hagener Landgerichts verantworten.

Die Bande, deren Mitglieder aus Altena, Sundern und dem niederländischen Enschede stammen, war im Juni aufgeflogen. Der holländische Kurier und zwei weitere mutmaßliche Komplizen wurden in Lüdenscheid kurz vor der geplanten Übergabe des Stoffs festgenommen.

Die Hagener Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, vom Sauerland aus Kontakte nach Holland geknüpft, Drogen bestellt und direkt von den Verkäufern abgeholt zu haben. Beim Transport der Ware nach Lüdenscheid sollen sie bewaffnet gewesen sein.

Laut Anklage brachte der holländische Kurier am 22. Juni 200 Gramm Heroin mit dem Auto in die Kreisstadt und übergab sie der Mitangeklagten in einem Schrebergarten. Der Mann, der die Ware dann zum Weiterverkauf übernehmen wollte, wurde auf dem Weg zur Gartenlaube geschnappt.

Der Prozess findet ab 9.30 Uhr im Saal 201 des Landgerichts Hagen statt und soll morgen fortgesetzt werden.