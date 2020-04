Nach Ende der Corona-Sperre: Verkehrschaos am STL-Recyclinghof

Lüdenscheid – Gut vier Wochen ist der Recyclinghof des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) wegen der Corona-Pandemie geschlossen gewesen. Der große Andrang bei der Wiedereröffnung sorgte am Mittwoch für ein zeitweiliges Verkehrschaos.

Als STL-Werkleiter Heino Lange am Mittwoch früh um 10 Uhr das Tor am Fuhrpark erstmals wieder aufschloss, hatte sich davor bereits eine lange Warteschlange gebildet.



Rund 50 Fahrzeuge stauten sich vor dem Gelände, eine Viertelstunde später waren etwa 30 neue Fahrzeuge hinzugekommen. Das Verkehrsaufkommen war so groß, dass weitere Anlieger nicht mehr zu ihren Grundstücken gelangten und auch für Rettungsfahrzeuge kein Durchkommen mehr gewesen wäre.



„Eigentlich haben wir schon erwartet, dass ganz viele Leute nach dieser langen Schließung wieder zu uns kommen und das Angebot wieder nutzen möchten“, sagte Lange, „dass jetzt aber so viele konzentriert kommen und die Straße blockieren, das ist ziemlich außergewöhnlich. Ich hätte mir gewünscht, dass es sich etwas mehr verteilt. Anscheinend war bei dem einen oder anderen der Druck im Keller aber so groß, dass man uns hier frühzeitig aufsuchen wollte. Ich hoffe, die Situation entspannt sich in den nächsten ein, zwei Stunden, sodass wir langsam zur Normalität zurückkehren.“

Bevor die Bürger jedoch mit ihren Fahrzeugen auf dem STL-Recyclinghof fahren und ihren Abfall entladen durften, kontrollierten die STL-Mitarbeiter erst einmal, ob es sich bei den Wartenden um Lüdenscheider handelte und sie auch einen Mundschutz dabei hatten – wobei durchaus auch schon einmal ein Schal ausreichte.



