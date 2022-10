Nach Einbruch in Autowerkstatt: Polizei erwischt 29-Jährigen mit Beute

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Silas Stein/dpa/Illustration

Die Aufmerksamkeit eines Werkstattbetreibers und der „Riecher“ zweier Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch zur Ergreifung eines Einbrechers geführt.

Lüdenscheid - Laut Polizeibericht hebelte der zunächst unbekannte Täter um 3.40 Uhr Am Wendelpfad das Fenster einer Autowerkstatt auf und kletterte in das Gebäude. Dabei löste er einen Alarm aus – und setzte eine Überwachungskamera in Gang.

Der Eigentümer der Werkstatt beobachtete den Einbrecher am Bildschirm und verständigte die Polizei. Als die Streife am Einsatzort ankam, war der Gesuchte schon weg.

Doch die Fahndung im Umfeld führte schnell zum Erfolg: Die Polizisten stellten auf der Heedfelder Straße einen 29-jährigen Lüdenscheider, auf den die Personenbeschreibung passte. Bei der Durchsuchung des Mannes stießen die Beamten in seinem Rucksack auf ein „Vehicle Diagnostic System“, das aus der Werkstatt Am Wendelpfad stammte. Zudem hatte der Verdächtige Drogen und weitere technische Geräte dabei.



Der 29-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen besonders schweren Diebstahls und Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Zum Sachverhalt äußerte sich der Lüdenscheider nicht.