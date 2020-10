Nach Tod des Eigentümers: Stadt gewinnt Kampf gegen italienische Familie

Lüdenscheid - Es hat Jahrzehnte gedauert, doch nun ist eine Lösung da: „Die Stadt kann das Grundstück an der Loher Straße 2 kaufen“, bestätigt Stadtsprecherin Marit Schulte.

„Es muss aber noch im Grundbuch eingetragen werden.“ Damit endet ein langwieriges Gezerre um den einstigen Standort des alten Pastorats.

Das Denkmal galt als erhaltenswert, aber nicht nutzbar. Es wurde abgerissen, Mauerreste wurden notdürftig abgesperrt, die Brache verkam – trostloser Anblick und Ärgernis nicht nur für angrenzende Geschäftsleute.

Doch eine städtebaulich sinnvolle Lösung zu finden, erwies sich als schwierig, da der in Italien lebende Eigentümer kein Interesse an Verhandlungen zu haben schien. Inzwischen ist das Grundstück vererbt und Bewegung in die Sache gekommen.

Was die Stadt nun an dieser Stelle plant, bleibt vorerst ihr Geheimnis: „Es gibt Überlegungen.“ Die könnten in die Richtung zielen, über das Grundstück eine bessere Anbindung zwischen Altstadt und Tunneldeck-Parkplatz zu schaffen. Dessen Begrenzungsmauer ist ohnehin sanierungsbedürftig.