Nach Tod durch Glukoselösung: Wie sicher sind die Mittel im MK?

Lüdenscheid – Vor einigen Tagen starben in Köln eine Mutter und ihr Kind an den Folgen eines verunreinigten Glukosepräparats. Die LN haben bei Dr. Gunther Fay, Sprecher der Apotheken im südlichen Märkischen Kreis, nachgefragt, ob man sich in Lüdenscheid um Verunreinigungen sorgen muss.