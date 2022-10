Nach Drogenfund: Unklarheiten um Hausdurchsuchung

Von: Olaf Moos

Die Strafverteidiger Dominik Petereit (links) und Andreas Trode (rechts) mit ihren Mandanten. Bildmitte: der Arabisch-Dolmetscher Youness El Atmani. © Olaf Moos

Ein Ex-Wirt (66) einer Shisha-Bar in der Oberstadt und sein 37-jähriger Sohn sind wegen bewaffneten Drogenhandels, unerlaubten Besitzes und Beihilfe zu illegalen Rauschgift-Geschäften angeklagt. Bei Durchsuchungen in der Wohnung der Angeklagten und der Bar waren Fahnder im Juni 2020 unter anderem auf Kokain, eine Pistole und Schlagstöcke gestoßen.

Lüdenscheid - Als bewaffnete SEK-Beamte in einem Wohnhaus an der Elsa-Brändström-Straße die Türen einschlugen und den Weg für die Kollegen von der Drogenfahndung frei machten, bestätigte sich deren Verdacht schnell: Kokain und Waffen, eine Feinwaage und Portionstütchen, außerdem rund 57 000 Euro in bar, zum Teil in marokkanischer Währung.

Doch so klar scheint der Erfolg der Polizei nicht zu sein. Nach wie vor steht die Frage im Raum, ob die Durchsuchung der Räume des 66-jährigen Ex-Gastwirtes rechtens war. Die Verteidiger, Dominik Petereit und Andreas Trode, haben starke Zweifel. Das hat sich nach der eingehenden Befragung der Ermittlungsführerin (41) auch nicht geändert – im Gegenteil.

Die Kriminalbeamtin schildert, wie ihre Kollegen vorgegangen sind. Ursprünglich hatten die Fahnder demnach eine Wohnung an der Winkhauser Straße im Fokus. Dort wohnt der Bruder eines mehrfach vorbestraften Lüdenscheiders (43). Der steht im Verdacht, Amphetamin zu „kochen“. Als die Polizisten nicht fündig wurden, besorgten sie sich einen Durchsuchungsbeschluss, um sich Zutritt zu dessen Wohnung an der „Elsa-Straße“ zu verschaffen – zwei Etagen über den Räumen des 66-Jährigen.



Tatsächlich stießen sie in einem Tresor auf Marihuana. „Im Rahmen der Durchsuchung“, heißt es in den Akten, hätten sich dann Anhaltspunkte ergeben, die zur Durchforstung der Wohnung des Schwiegervaters im Erdgeschoss führte. Ob es für diese zusätzliche Aktion einen förmlichen Beschluss gab, ist offen.



Die Kripo-Beamtin erklärt, sie habe in dem Antrag an die Staatsanwaltschaft „angeregt“, das komplette Haus durchsuchen zu dürfen. Doch in dem Beschluss findet sich dazu offenbar keine Genehmigung. Nachforschungen der 9. großen Strafkammer nach dem Dokument bei den zuständigen Amtsgerichten endeten nach Worten des Vorsitzenden Richters Christian Hoppe erfolglos. „Die haben nichts.“

Genau darauf gründet sich der Widerspruch der Verteidigung: Demnach dürften die Beweismittel aus der Wohnung des älteren der beiden Angeklagten nicht verwertet werden.



Eine schlüssige Information gab es hingegen über den mitangeklagten Sohn des 66-Jährigen. Der hatte nach seiner Festnahme einem Gutachter bei einer psychiatrischen Untersuchung erzählt, er sei als Bundeswehrsoldat in Afghanistan mal angeschossen worden. Dieser „Story“ ist das Gericht nachgegangen.



Die Antwort des Bundeswehr-Suchdienstes ergab: Ja, der heute 37 Jahre alte Mann war von 2008 bis 2011 tatsächlich Soldat – aber nicht im heißen Auslandseinsatz am Hindukusch, sondern im ostfriesischen Wittmund, bei einem Instandsetzungs-Bataillon.