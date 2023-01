Nach dreimonatiger Sperrung: Fehlstart für Regionalbahn RB 25

Von: Thomas Machatzke

Das Bahnbetrieb ist zurück am Bahnhof in Brügge. Die Regionalbahn RB 25 bringt Fahrgäste wieder von Brügge nach Köln. © Cornelius Popovici

Es ist wieder möglich, von Brügge aus mit dem Zug bis nach Köln durchzufahren. Bei der Wiederinbetriebnahme der Strecke nach fast vier Monaten gab es am Montag aber einen Fehlstart.

Lüdenscheid – Aller Anfang ist schwer: Am Montag sollte die Regionalbahn RB 25 erstmals seit dem 16. September wieder Zugfahrgäste auf der Strecke von Dieringhausen nach Lüdenscheid sicher an ihr gewünschtes Ziel bringen. Doch die Deusche Bahn legte einen glatten Fehlstart hin. Ausgerechnet in der Rushhour zwischen 7 und 8 Uhr ging gar nichts, warteten Schüler auf dem Weg zur Schule und Arbeiter auf dem Weg zur Arbeit vergeblich auf den Zug.



Schuld daran war nach Auskunft der Bahn AG ein technischer Defekt: Ein Zug war zwischen 7 und 7.30 Uhr auf dem Teilstück zwischen Meinerzhagen und Marienheide liegen geblieben und verstopfte, wenn man so will, die Strecke. Aber es war nur ein kurzzeitiger Ausfall. Nach einer halben Stunden habe sich der Zug selbst wieder in Gang zu setzen gewusst, teilte die Bahn AG mit. Und fortan sei der Bahnbetrieb wie geplant gelaufen. Für die Wartenden an den Haltestellen, die auf dem Weg zu Arbeit und Schule ganz fest auf den Zug gesetzt hatten, war das ein schwacher Trost.



Sei’s drum: Für die Region ist es trotzdem eine gute Nachricht, dass sie zumindest in Richtung Gummersbach und Köln wieder auf den Zugverkehr setzen kann. Zur Erinnerung: Seit September hatte die Strecke zwischen Dieringhausen und Brügge brach gelegen, weil in Dieringhausen eine alte Bahnbrücke durch einen Neubau ersetzt worden war.



Nach 130 Jahren im Betrieb hatte die alte Bahnbrücke von 1892 ersetzt werden müssen. So hatte seit Mitte September der Schienenersatzverkehr die Zuggäste aus dem Oberbergischen Kreis in den Märkischen Südkreis gebracht – und auch umgekehrt.



Neben den Zügen für den kleinen Weg von Kommune zu Kommune können Bahnreisende aus Lüdenscheid damit nun auch wieder von Brügge aus mit der Bahn Köln erreichen. Zuletzt war Lüdenscheid praktisch komplett vom Bahnnetz abgeschnitten gewesen. In Richtung Hagen und Dortmund verhindert allein die zu kaputte Eisenbahnbrücke in Brügge selbst eine Fahrt gen Ruhrgebiet.

Und wäre diese Brücke nicht kaputt, so ginge es in Schalksmühle nicht weiter, weil hier noch immer nach dem Hochwasserschaden aus dem Juli 2021 ein Teilstück der Bahnstrecke saniert wird. In Richtung Ruhrgebiet wird frühestens Ende 2023 wieder eine Bahn durchfahren – bis zum 10. Dezember soll die marode Brücke in Brügge durch einen Neubau ersetzt sein, bis dahin werden auch in Schalksmühle die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein.



Das bedeutet zum einen, dass es dann wieder in Richtung Dortmund gehen wird, zum anderen aber auch, dass die Züge aus Köln und dem Oberbergischen dann nicht mehr nur bis Brügge, sondern direkt bis nach Lüdenscheid durchfahren können. Bis Dezember indes ist in Brügge Endstation. Immerhin – die Fahrgäste am Montag nahmen die Wiederinbetriebnahme der Verbindung jedenfalls in großen Teilen sehr erfreut zur Kenntnis und fuhren gerne mit.

Knapp zwei Stunden bis zum Hansaring Die Regionalbahn 25 fährt planmäßig von Lüdenscheid bis nach Köln (Hansaring). Aktuell gibt es zwischen Lüdenscheid und Brügge Schienenersatzverkehr. Die Züge von Brügge gen Köln fahren ab 7.45 Uhr stündlich bis in den späten Abend und benötigen 1:53 Stunden Fahrzeit.