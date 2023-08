Nach Diebstahl in Lüdenscheid: Täter beim Zocken in benachbarter Spielothek erwischt

Von: Stefan Herholz

Teilen

Lüdenscheid – Am Mittwochnachmittag hat ein 39-jähriger Lüdenscheider in einem Café eine Geldbörse gestohlen und ist geflohen. Als er acht Stunden später den Rest seiner Beute in einen Spielautomaten steckte, wurde er wiedererkannt und die Polizei alarmiert.

Gegen 16.30 Uhr hatte der Dieb am Mittwoch nach Angaben der Polizei einen Moment abgepasst, in dem sich die Mitarbeiter außerhalb eines Cafés im Sauerland-Center aufhielten. Der 39-Jährige griff sich das Portemonnaie eines Kellners, das hinter der Theke lag, und floh.

Was folgte war eine Anzeige bei der Polizei, die eine genaue Täterbeschreibung erstellen konnte, denn der Mann war bei der Tat gefilmt worden. Doch noch bevor die Beamten öffentlich nach Zeugen suchten, wurde der Dieb wiedererkannt. Die Aufnahmen vom Diebstahl hatte in der Zwischenzeit nämlich auch der Betreiber einer benachbarten Spielothek gesehen und genau diesen Ort suchte sich der Dieb am Donnerstag gegen 0.30 Uhr, um den Rest seiner Beute in die Automaten zu stecken.



Gegenüber den herbeigerufenen Polizisten habe der Täter den Diebstahl gestanden. Einen Teil der Beute habe er genutzt, um Schulden zu bezahlen, und sei mit dem restlichen Bargeld in die Spielothek gegangen. Wo er den gestohlenen Geldbeutel gelassen habe, darüber habe sich der Mann ausgeschwiegen.