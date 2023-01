Nach der Übernahme: Diese Pläne hat der Boss der Piepenstock-Gruppe

Tiemeyer gibt Antworten

+ © Olaf Moos Heinz-Dieter Tiemeyer (links), hier mit Damian Schendzielorz, Mitglied der Geschäftsführung, legt ein Bekenntnis zum VW-Standort Lüdenscheid ab. © Olaf Moos

Heinz-Dieter Tiemeyer (62), Bochumer, gelernter Kfz-Mechaniker, Autohändler, Konzern-Chef und Herr über mehr als 1800 Beschäftigte in ganz NRW, tritt so auf, wie es von einem echten „Pott-Jungen“ zu erwarten ist: unkompliziert und schnörkellos, ausgestattet mit trockenem Humor – und gleichzeitig mit unbändiger Energie. Tiemeyer hat Ende September das Autohaus Piepenstock übernommen – und eine Reihe von Versprechen an seine Leute im Gepäck.

Lüdenscheid - Eines davon lautet: „Ihre Arbeitsplätze sind sicher.“ So hat es Tiemeyer zu Weihnachten in Briefen an die Belegschaft in Lüdenscheid und Halver geschrieben. Die haben ihren neuen Chef und seine Führungsriege „sehr freundlich und mit offenen Armen aufgenommen“, sagt er. „Es hat sich herumgesprochen, dass es nach der Übernahme der Schauerte-Autohäuser in Plettenberg richtig gut weitergelaufen ist.“

Die große Zuversicht gründet sich also auf die Erfahrung: Wenn Tiemeyer das macht, wird’s klappen. Doch selbstverständlich ist das noch lange nicht. Denn der Bochumer Unternehmer spricht auch über „das harte Geschäft“ im Fahrwasser der Autohersteller. „Die wollen ja die Preishoheit.“ Übrig bleibe für die Händler aller Marken höchstens eine kleine Agenturprovision.



Die Mechatroniker sind die Wichtigsten im Betrieb, die halten uns am Leben.

Und die Probleme der Autohändler und -werkstätten werden nach Prognosen des Bochumers nicht kleiner. Stichwort E-Mobilität: „E-Autos sind um 60 Prozent weniger reparaturanfällig als Verbrenner.“ Zudem werde es angesichts der CO2-Bilanz älterer Fahrzeuge schwieriger, Gebrauchtwagen abzusetzen. Einerseits, glaubt Heinz-Dieter Tiemeyer, werde das Netz der Reparatur- und Servicebetriebe wachsen. „Andererseits werden rund 25 Prozent der Händler in den nächsten fünf Jahren aufgeben.“



Die Bochumer Unternehmensgruppe mit 32 Standorten in 15 Städten soll nicht dazu gehören. Im Gegenteil: Jeder der knapp 150 Mitarbeiter, die bis vor vier Monaten ihr Gehalt noch von Dr. Michael Piepenstock bezogen, soll nach dem Willen Tiemeyers an Bord bleiben.



Im Rahmen der Zentralisierungsmaßnahmen bei der Integration der Piepenstock-Standorte in die Tiemeyer-Gruppe sind nach Darstellung von Geschäftsführer Damian Schendzielorz sogar „17 Neueinstellungen gelungen“. Das und eine laut Tiemeyer „sehr hohe Ausbildungsquote“, Förderung einer privaten Berufsschule im Ruhrgebiet und Betrieb einer eigenen Akademie für Tiemeyer-Azubis seien gute Voraussetzungen, um optimistisch in die Zukunft schauen zu können.



Dabei setzen Tiemeyer und seine Führungsriege nicht nur aufs Management, die Organisation, den Ein- oder Verkauf, sondern ausdrücklich auf alle Beschäftigten. Auch und gerade auf die, die sich die Hände dreckig machen, die Kfz-Mechatroniker in den Werkstätten. Es klingt wie ein Glaubensbekenntnis, wenn der Boss sagt: „Die Mechatroniker, das sind die Wichtigsten im Betrieb, die halten uns am Leben.“



Er habe mit den Autohäusern Piepenstock in Lüdenscheid und Halver „einen solide geführten Familienbetrieb“ vorgefunden, sagt der Konzernherr – „in einem guten Zustand, an dem wir aber noch ein bisschen arbeiten müssen“. Zur Arbeit gehört etwa die Suche nach einem neuen Standort. „Auf Dauer müssen wir umziehen. Wir denken über eine Verlagerung von der Lutherstraße in einen Neubau auf der grünen Wiese nach.“ Sicher sei auf jeden Fall: „Lüdenscheid bleibt VW-Standort!“



Unter anderem mit solch klaren Ansagen hat sich der „Pott-Junge“ in der Branche einen guten Namen gemacht – auch im „Who is Who der deutschen Familienunternehmen“ des Portals „Die Deutsche Wirtschaft“. Dort ist Heinz-Dieter Tiemeyer als „eine der bedeutenden Führungspersönlichkeiten“ gelistet.