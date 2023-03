Nach der Brückensperrung: Unfallzahlen in Lüdenscheid geradezu explodiert

Von: Olaf Moos

Die Chefin der Direktion Verkehr bei der Kreispolizeibehörde, Mareen Weische, und Landrat Marco Voge stellten die Statistik vor. © Olaf Moos

Es war zu erwarten: Die Zahl der Verkehrsunfälle in der Kreisstadt ist im vergangenen Jahr in Folge der Sperrung der A45 geradezu explodiert. Während sich die Gesamtzahl 2021 noch auf 2777 belief, stieg sie im zurückliegenden Jahr auf 3641 – was einer Steigerung von 31,1 Prozent entspricht.

Lüdenscheid - Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die Kreispolizeibehörde mit der Leiterin der Direktion Verkehr, Mareen Weische, am Mittwochnachmittag vorstellte.

Der Anstieg der Unfallzahlen in Lüdenscheid geht einher mit einer deutlichen Zunahme der im Straßenverkehr verletzten Menschen. Im Jahr 2022 kamen laut aktueller Statistik 347 Personen zu Schaden, im Vorjahr waren es noch 221 Verletzte. Zwei Verkehrsteilnehmer kamen im vergangenen Jahr bei Unfällen ums Leben (2021: 0), schwer verletzt wurden 31 (29), als leicht verletzt galten 213 (141). Allein die Zahl der Leichtverletzten kletterte im Jahr nach der Brückensperrung demnach um 51,1 Prozent.



Auch die Rate der schwerwiegenden Unfälle mit Sachschaden ist von 68 auf 85 und damit um 25 Prozent angestiegen. Einen noch höheren Anstieg gab es bei der Zahl der kleineren Sachschäden: Hier liegt der Wert des zurückliegenden Jahres bei 3294 (2021: 2522), rechnerisch also bei einem Plus von 30,6 Prozent. Lediglich die Quote der Unfälle, bei denen Alkohol eine Rolle spielte, ist von 17 auf 16 (5,9 Prozent) gesunken.



Im Jahr 2022 verunglückten auf Lüdenscheids Straßen insgesamt 31 Kinder bis 14 Jahren – eine Zunahme von 13 kleinen Unfallopfern. Die Zahl der schwer verletzten Kinder ging dabei von 3 im Jahr 2021 auf 1 zurück. Dieses Kind erlitt einen Schulwegunfall. 16 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren wurden 2022 leicht verletzt (2021: 12). Die Zahl der verletzten jungen Erwachsenen, 18 bis 24 Jahre alt, sank von 50 auf 45.



14,5 Prozent mehr Unfälle im Märkischen Kreis In allen Städten des Märkischen Kreises – außer in Herscheid – hat die Zahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr zum Teil drastisch zugenommen. Die Gesamtzahl der Unfälle im Kreis liegt knapp über dem Niveau des „Vorpandemiejahres“ 2019 und entspricht einer Steigerung von 0,9 Prozent.

Demnach ereigneten sich kreisweit insgesamt 14 870 Verkehrsunfälle. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 14,5 Prozent. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 gab es laut Statistik der Kreispolizeibehörde – gemessen am Mittelwert der Jahre 2018 bis 2022 – etwa 10 Prozent weniger Unfälle im Kreisgebiet. 14 Menschen verloren ihr Leben – das ist nach Berechnungen der Direktion Verkehr der Polizei der höchste Stand seit 2008.

Die Anzahl von Verkehrsunfällen mit Verletzten stieg im Jahr 2022 um 247 Fälle auf 1243. Das entspricht einem Zuwachs von 24,8 Prozent. Die schwerwiegenden Sachschadensunfälle sind auf eine Quote von 432 Fällen gestiegen. Das sind 45 Verkehrsunfälle oder 11,6 Prozent mehr als im Vorjahr, teilt die Polizei mit.



In der Gruppe der Senioren ab 65 Jahren war im vergangenen Jahr eine Zunahme der Verletztenzahlen von 27 auf 37 zu beklagen, eine Person erlag ihren Verletzungen. Ebenfalls zugenommen hat die Rate verletzter Motorradfahrer – von 11 auf 17. Auch in dieser Gruppe verlor ein Mensch in Lüdenscheid sein Leben. Insgesamt gab es unter den Pedelec-Fahrern 38 Verletzte, im Jahr zuvor waren es noch 19.



Besonders fällt in der Statistik das Unfallgeschehen auf der Bedarfsumleitung der A45 sowie den angrenzenden Straßen und Ausweichstrecken auf. Dort verunglückten 2022 insgesamt 153 Verkehrsteilnehmer, was einer Zunahme um bis zu 68,1 Prozent auf diesen Strecken entspricht. Das heißt: 44 Prozent der in Lüdenscheid verunglückten Personen wurden auf der Bedarfsumleitung oder Ausweichstrecken verletzt, ein Motorradfahrer starb am 10. September Im Grund.



Geklettert ist in Lüdenscheid auch die Quote der Unfallfluchten: von 611 auf 750. In 17 Fällen gab es dabei Verletzte, 70,6 Prozent davon konnte die Polizei aufklären. Die Aufklärungsquote aller Unfallfluchten sank im vergangenen Jahr von 43,7 Prozent geringfügig auf 42,8 Prozent.