Trotz 200er-Inzidenz: Lüdenscheid öffnet Museen und mehr

Ein Silberstreif am Horizont, allein wird er verglimmen wie das Abendrot in einer kalten Nacht. Um das zu begreifen muss man sich nicht einmal mit der möglicherweise veränderten Kontangiösität diverser Mutationen und derer CFR beschäftigen, was hierzulande ja leider aufgrund fehlender statistischer Erhebungen a priori ausgeschlossen wäre. Es ist auch keine verschwendete Zeit nötig, zu sinnieren ob eine schrittweise Öffnung zu höheren Inzidenzen führte und in welchem Ausmaße. Denn schließlich ist es hinlänglich bekannt und absoluter Konsens, dass das absolute Gros der Ansteckungen in privaten Haushalten stattfindet. Diese privaten Haushalte in die uns die nicht-pharmazeutischen Maßnahmen zielgenau treiben. Man muss hierzu nicht einmal über die Zweckmäßigkeit von PCR nachdenken. Selbst der bescheidene Fokus auf den flächendeckenden Einsatz von sog. Schnelltests ist völlig ausreichend, um aufzuzeigen wie schnell dieser Silberstreif sich verflüchtigen wird, sprich die Inzidenzzahlen rasant steigen werden. Dazu genügt es sich simpler Mathematik zu bedienen. Weder müsste man Statistiker sein noch die allgemeine Hochschulreife erlangt haben. Hierzu ein anschaulicher Vergleich: Man stelle sich einen LKW beladen mit 20t Obst vor. Davon 15t Bananen und 5t Äpfel. Von diesen Äpfeln 4t rote Äpfel und 1t grüne Äpfel. Man nehme an die grünen Äpfel stünden für PCR-positive Mitmenschen. Man nehme an die Gesamtladung stünde für uns alle. Die grünen Äpfel würden also 5% der Gesamtladung ausmachen. Würde man nun hergehen und mit sog. Schnelltests alles vorselektieren, was rund ist und nach Apfel aussieht, dann hätte man vor sich 5t rote und grüne Äpfel. Führte man an diesen 5t nun einen PCR-Test durch, dann würde man grob 1t grüne Äpfel als PCR-positiv identifizieren. Also wie gehabt 5% der Gesamtladung. Wenn man nun aber hergeht und die Gesamtladung (also auch die Bananen) außen vorlässt und sich nur auf die per Schnelltests vorausgesuchten Äpfel bezieht, dann beträgt der Anteil der grünen Äpfel 20%. Also ein Vielfaches. Nun, das ist es was wir als Inzidenz bezeichnen. Eine Vorhersage, dass diese Inzidenzzahlen nun explodieren werden ist daher sicher kein Blick in die Kristallkugel. Auch auf der Ebene der PCR-Tests können wir seit Beginn der ,,pandemischen Lage nationaler Tragweite" vergleichbares beobachten. Der epidemiologische Goldstandard zur Beurteilung waren immer sog. Kohortenstudien, zumindest über die letzten Jahrzehnte. Also einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung zu testen, um so eine repräsentative Inzidenzzahl zu erhalten. Es irritiert mich, dass hierzu von mittlerweile über 100.000 Studien zu SARS-CoV-2 leider keine existiert. Es entstanden jedoch zufällig Kohortenstudien, z.B. auf isolierten Kreuzfahrtschiffen. Hier sehen wir freilich niedrigere Inzidenzzahlen in anderen Dimensionen. Bitte schnell lesen, denn mit der freien Meinungsäußerung klappt das heutzutage öfters nicht mehr so ganz optimal.😉