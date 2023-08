„König“ Stefan regiert jetzt bei Telegram: Ex-Unternehmer hält sich für Monarchen

Von: Fabian Paffendorf

Der ehemalige Unternehmer Stefan R. inszeniert sich im Internet als König „Stefan I von Preußen“. © Privat

Fünf Jahre nach dem Urteil im „Kettensägenstreit“ hält sich das Opfer immer noch für einen Monarchen. Jetzt verbreitet er im Social Media seine wirren Theorien.

Lüdenscheid – Post vom König: Der ehemalige Chef eines Lüdenscheider Tiefbaubetriebs verkündet jetzt regelmäßig im Social Media Neues aus dem „preußischen Königshaus“. Selbst Popstar Xavier Naidoo schwor dem selbst ernannten Monarchen schon die ewige Treue. Es ist die groteske Fortsetzung eines blutigen Streits, der 2018 das Amtsgericht Lüdenscheid beschäftigte.

Gegen 12 Uhr am Mittag des 23. Februar 2017 hatte sich ein Werdohler nach Schnarüm begeben, um auf das Grundstück eines Hauses zu gelangen, das er zuvor bei einer Zwangsversteigerung erstanden hatte. Der vorherige Besitzer und Bewohner des Hauses, der gebürtige Lüdenscheider Stefan R., dachte jedoch nicht daran, den Hof zu räumen, hatte einen Jägerzaun ums Haus herum errichtet. Als der Neubesitzer nun damit begann, mit einer Kettensäge den Zaun zu beseitigen, rief das R. auf den Plan. Der prügelte mit einer Hartgummi-Peitsche auf den Mann mit der Säge ein – und wurde dabei schwer verletzt. So schwer, dass er mit dem Hubschrauber in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht werden musste, wo die Ärzte in einer Not-OP seine beiden Unterarme wieder annähen mussten.

Der „Kettensägen-Streit in Schnarüm“ endete im Jahr darauf mit einem Urteil des Erweiterten Schöffengerichts. Das verurteilte den angeklagten Werdohler wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro. Damals gab es zahlreiche Hinweise darauf, dass das Opfer Stefan R. Kontakte zur sogenannten Reichsbürgerszene pflegte.

Seitens der Staatsanwaltschaft Hagen wurde jedoch klargestellt, dass das im Verfahren keine gegenständliche Rolle gespielt habe. In den Sozialen Medien und auf Webseiten, die dem Reichsbürgerspektrum zugerechnet werden, verbreitete sich damalig aber eine gänzlich andere Version der Geschehnisse des 23. Februar 2017. Und vorrangig wurde die in Videos durch Stefan R. selbst in Umlauf gebracht, unter anderen durch seinen (mittlerweile gelöschten) Youtube-Kanal „König Stefan I. von Preußen“.

Eigene Version der Geschehnisse

Dort sprach der vermeintliche Monarch davon, dass es sich um einen Mordanschlag gehandelt habe. In Auftrag gegeben durch die BRD-Regierung. Diese wolle ihn daran hindern, sein Erbrecht auszuüben. Dass R. wohl tatsächlich von dieser wirren Geschichte überzeugt sein muss, unterstrich auch seine Abwesenheit bei der Urteilsverkündung zum „Kettensägenstreit“. Er habe kein Interesse am Strafverfahren im Amtsgericht Lüdenscheid, ließ er das Erweiterte Schöffengericht damals wissen. Er werde stattdessen zu gegebener Zeit eine Schadensersatzklage vor dem High Court in London einreichen, kündigte Stefan R. der Justiz an.

Noch während des Verfahrens war der ehemalige Unternehmer abgetaucht, hatte seinen Wohnsitz nach Süddeutschland verlegt. Das jedenfalls wurde auch kurz vorm Lüdenscheider Amtsgericht thematisiert. Seine Internetpräsenz hat der Mann, der sich seit 2016 wahlweise als König der Germaniten, König von Preußen, König der Deutschen oder als rechtmäßiger Erbe der Hohenzollern bezeichnet, seitdem ausgebaut. Mal sind’s Neujahrsgrüße, die er vor der Kamera verliest, dann wieder geht es um Friedensverhandlungen, die er mit Russland führen würde. Immer wieder „erlässt“ R. Dekrete. Und das in einer Regelmäßigkeit, dass es mutmaßlich auch irgendwann den Plattform-Anbietern im Netz zu viel war.

Denn über die Jahre verschwanden einige von König Stefans Seiten dann wieder im Daten-Nirvana. Über die Grenzen NRWs hinaus machte der eingebildete Herrscher zu Beginn der Corona-Pandemie nachmals von sich reden. Denn der Mannheimer Pop-Sänger Xavier Naidoo huldigt „König Stefan I“ aus Lüdenscheid beim Nachrichtendienst Telegram. Der umstrittene Sänger, der auch seit langer Zeit wirre Verschwörungstheorien verbreitet, bekundete Stefan R. seine Treue und Unterstützung.

Umstrittener Popstar als Unterstützer

Der Online-Dienst Ruhr24 zitierte Beiträge des Barden: „König von Deutschland. Wir kommen, um Dir zu helfen.“ Naidoo sagte Stefan R. einen Durchbruch in TV-Talkshows voraus. „Läuft gut, bald kannst du zum Lanz. Ich bringe dich groß raus. Alles Liebe Stefan. Ich wünsche mir, dass deine Geschichte wahr ist.“

Nun, ins TV hat es der selbst ernannte König bisher noch nicht geschafft. Und auch Xavier Naidoo ruderte später zurück. „Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe“, sagte er 2022 in einem Instagramvideo. Er habe in den vergangenen Jahren viele Fehler gemacht, distanziere sich nun von früheren Äußerungen. Vermeintliche Reue, die der ehemalige Tiefbauunternehmer aus Lüdenscheid mutmaßlich nicht empfindet, denn aktuell ist der bei Telegram überaus fleißig, seine mittlerweile mehr als 3500 Abonnenten mit Neuigkeiten rund um sein herbeifantasiertes Königshaus zu versorgen. Zumeist in Form von Sprachnachrichten und Videos informiert Stefan R. über die „Neue Goldene Bulle der Erlösung“, „Weltenbulle“ und „Hausgesetze“.

Dort lässt R. auch wissen: „Das Erbe habe ich schon längst angetreten und ich werde auch niemals davon abgehen. Der hohen Verantwortung bin ich mir voll bewusst und stelle mich dieser in allen Konsequenzen, wie ich es schon bisher getan habe. Ich werde niemals davon abweichen.“

Und: „Sollte jemand versuchen, jemand anderen zum König zu proklamieren, so ist dies Unrecht gegen das Volk und entspricht dem historischen Unrecht des Vatikans, welcher sich anmaßte, ihm nicht genehme Fürsten durch unrechtmäßige Kandidaten ihrer eigenen Wahl zu ersetzen und ins Amt zu heben.“

Den „Kettensägenstreit“ von Schnarüm hat das Amtsgericht Lüdenscheid 2018 zu den Akten gelegt. Was letztlich dem vorangegangen war, hält das Opfer von einst indes weiterhin im Social Media lebendig.