Nach Corona-Pause: Disco im MK öffnet wieder ohne Maske und Abstand

Nachtleben

+ © Cedric Nougrigat Das Testzentrum bleibt, die Disco öffnet wieder. Joana Schweitzer und Armin Klose haben im Saitensprung wieder ordentlich zu tun. © Cedric Nougrigat

Die Diskothek Saitensprung plant ihre Wiedereröffnung für Freitag. „Feiern ohne Maske und ohne Abstand“, heißt es in einer Ankündigung in den Sozialen Netzwerken.

Lüdenscheid – Um Ansteckungen mit Covid-19 zu vermeiden, sei eine strenge Eingangskontrolle geplant, sagt Betreiber Armin Klose. „Alle müssen von uns negativ getestet werden.“ Das gelte auch für alle Geimpften und Genesenen. „Da wir [...] Missbrauch vorbeugen möchten, gewähren wir auch Immunisierten – Geimpfte und Genesene – den Einlass nur mit unserem negativen Test“, postet das Tanzlokal auf seiner Facebook-Seite. Klose will damit Missbrauch vorbeugen. „Es ist in anderen Diskotheken vorgekommen, dass fünf Gäste nacheinander mit demselben OR-Code hereinspaziert sind“, sagt Klose. Auch eine Genesenen-Bescheinigung sei leicht zu fälschen, deshalb gehe man auf „Nummer sicher“.

Der Test könne auch bereits am Nachmittag vor dem abendlichen Besuch gemacht werden, dürfe aber nicht älter als 24 Stunden sein. Wer ohne negatives Testergebnis erst am Abend komme, müsse erst einen Test vor Ort machen, um – bei negativem Ergebnis – in den Laden zu kommen, führt der Betreiber aus. Auch die Stadt habe das Hygienekonzept abgesegnet. Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung sind bereits in vollem Gange.