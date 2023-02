Außergerichtliche Einigung

Nach Brandschutz-Streit: Stadt zahlt 300.000 Euro an Klinikum

Von: Jan Schmitz

Brandschutz im Klinikum: Im Streit zwischen Stadt und Märkischen Kliniken ist eine finale Einigung erzielt worden. © Cedric Nougrigat

Die Stadt Lüdenscheid muss rund 300.000 Euro an die Märkische Gesundheitsholding überweisen. Nach Informationen unserer Redaktion besteht ein Zusammenhang mit den städtischen Brandschutzauflagen, die 2019 zum zwischenzeitlichen Bruch mit dem Klinikum geführt hatte.

Lüdenscheid – Angesichts der mehr als 150 Millionen Euro aus Steuermitteln, die in den kommenden zehn Jahren in die Sanierung des Klinikums Lüdenscheid und den Brandschutz fließen sollen, klingt der Betrag vergleichsweise bescheiden: Dennoch sind die rund 300 000 Euro, die die Stadt Lüdenscheid an die Märkische Gesundheitsholding überweisen muss, ein bemerkenswerter Vorgang. Denn die Zahlung steht nach Informationen unserer Redaktion in direktem Zusammenhang mit den städtischen Brandschutzauflagen, die 2019 zum zwischenzeitlichen Bruch mit dem Klinikum geführt hatte.

Der Streit über den Brandschutz schwelte seit Jahren, im Dezember 2019 eskalierte er. Anlass war eine Ordnungsverfügung der Stadt Lüdenscheid vom 23. Dezember 2019, die bis zur Beseitigung von Brandschutzmängeln eine Rund-um-die-Uhr-Brandwache im Klinikum verlangte. Kurz vor Weihnachten musste die Geschäftsleitung daher eine private Sicherheitsfirma beauftragen, um der von der Aufsichtsbehörde angedrohten Schließung zu entgehen. Geschätzter Kostenpunkt: 200 000 Euro im Monat. Insgesamt 14 teilweise bauliche Maßnahmen sollten bis spätestens 28. Februar umgesetzt werden.

Große Sanierung des Klinikums Mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Stadt und Klinikum im Rücken hat der Kreistag im Dezember den Weg für Millionen-Beträge für die Sanierung des Klinikums Lüdenscheid freigemacht – nicht nur für den Brandschutz. „Der Kreis wird zur Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen und weiterer Investitionen des Jahres 2023 in voraussichtlicher Höhe von 8,4 Millionen Euro plus Inflationspolster von 1,4 Millionen Euro zur Verfügung stellen.“ Allein im ersten der zehn Sanierungsjahre stellte der Kreis somit Mittel in Höhe von 9,8 Millionen Euro bereit. In den Folgejahren werden weitere Finanzspritzen fürs Klinikum nötig, über deren Freigabe aber jeweils gesondert beraten und beschlossen wird.

Das Klinikum reichte in der Folge einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht Arnsberg ein. Im Eilverfahren wurde der Antrag abgelehnt, da die drohenden „erheblichen Gefahren für Leib und Leben von Personen ein deutlich höheres Gewicht“ hätten als die Beeinträchtigungen auf den Krankenhausbetrieb durch die Umsetzung der Anordnung der Stadt. Die Märkischen Kliniken reichten weitere Klagen ein, forderten unter anderem Schadensersatz von der Stadt Lüdenscheid.



Außergerichtliche Einigung

Drei Verfahren am Verwaltungsgericht Arnsberg sind noch immer anhängig (Aktenzeichen 8K 4163/19, 8K 4323/19 und 8K 78/20). Die Einstellung werde aber voraussichtlich in Kürze erfolgen, wie Gerichtssprecher Stefan Schulte auf Anfrage unserer Zeitung erklärte. Denn inzwischen haben die Streitparteien eine außergerichtliche Einigung erzielt. Festgehalten ist sie in einem gemeinsam abgestimmten öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Dieser sieht nach Informationen unserer Zeitung unter anderem die Einstellung aller Rechtsstreitigkeiten in der Sache vor, und was viel wichtiger ist: die städtischen Baugenehmigungen für alle Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen im Haupthaus des Klinikums Lüdenscheid für die kommenden zehn Jahre. Das Dokument aus dem Dezember 2022 schafft somit Rechts- und Planungssicherheit für den Krankenhaus-Betreiber und die Stadt als Genehmigungsbehörde. Flankiert wurde die Übereinkunft von einem entsprechenden Beschluss des Kreistages, der mit dem Wissen um die städtischen Baugenehmigungen perspektivisch mehr als 150 Millionen Euro für die Sanierung des Klinikums Lüdenscheid bis 2033 bereitstellt.

Zahlung als Bestandteil des Vertrags

Bestandteil des Vertrags sind nach Informationen unserer Zeitung aber auch die rund 300 000 Euro aus der Stadtkasse fürs Klinikum – als Ausgleichszahlung für die Folgen der städtischen Ordnungsverfügung, vor allem für die Kosten der privaten Brandwache. Die heimische Politik hat die Freigabe für das Geld erteilt. Die Stadt zahlt – so war zu erfahren – gerne, allerdings ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Mit anderen Worten: Um des lieben Friedens Willen, nicht weil die damalige Ordnungsverfügung ein Fehler war.