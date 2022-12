Nach Blick ins Brückenbuch: Rahmedetalbrücke „systematisch vergammeln lassen“

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Die Brückenpfeiler der Talbrücke Rahmede: „Das Wasser ist jahrelang in die Pfeiler gelaufen, am Ende wurden im Pfeiler innen verrostete Türen bemängelt“, sagt Axel Turck nach seinem Blick ins Brückenbuch. © Cornelius Popovici

„Wenn ich mir die Bilder angeschaut habe, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die Brücke gesperrt worden ist“, sagt Axel Turck. Der Lüdenscheider Unternehmer durfte am Donnerstag ausführlich Einblick nehmen ins Brückenbuch der Talbrücke Rahmede.

Lüdenscheid – Einen Tag lang im Heiligsten der Autobahn GmbH in Hamm. 239 Seiten und am Ende blieb bei Turck der Eindruck, dass viel falsch gelaufen ist, eigentlich schon direkt nach dem Bau der Brücke im Jahr 1968 – und danach eigentlich fortan bis zum heutigen Tag.

Turck, der Beharrliche: Am 13. Januar 2022, gut einen Monat nach Sperrung der Brücke, hat er die erste E-Mail geschrieben, um Einsicht ins Brückenbuch zu nehmen. Corona-Kritik, Energiekrise, nun das Brücken-Dilemma für Lüdenscheid. Turck ist in den vergangenen Jahren quasi heiß gelaufen bei den Themen, die ihn umgetrieben haben, ist darüber zur Partei „Die Basis“ gekommen und mithin in Lüdenscheid nicht überall als Gesprächspartner gern gesehen. Aber er bleibt trotzdem am Ball, so auch bei der Brücke. Die erste E-Mail blieb unbeantwortet, ein Einwurf-Einschreiben auch. „Ich hatte im Januar mit einem Bauunternehmer aus Bremen gesprochen, der sich mit Brücken auskennt“, sagt Turck, „der hat mir gesagt: Du musst dir das Brückenbuch anschauen. Aufs Brückenbuch kommt es an.“

Im Sommer gab es dann die Sondersitzung des Rates im Kulturhaus. Turck lernte Minsterialdirektor Dr. Stefan Krause aus dem Bundesministerium kennen – und der setzte sich für ihn und sein Anliegen ein. Irgendwann im September kam die Rückmeldung, dass er Einblick nehmen dürfe, und dann in der vergangenen Woche ganz kurzfristig der Termin. 1. Dezember, fast auf den Tag ein Jahr nach der Sperrung.



Nach Blick ins Brückenbuch: Rahmedetalbrücke „systematisch vergammeln lassen“

„Es geht schon 1968 direkt nach dem Bau los. Unter dem Anstrich hatte man die Walzhaut nicht entfernt. Man hat quasi auf eine oxidierte Haut gestrichen“, berichtet Turck, „das ist nie behoben worden. Wie so vieles, was danach kam.“ Die Brücke tat Jahr um Jahr ihren Dienst – und die Brückenprüfer auch. Alle sechs Jahre eine Hauptprüfung, dazwischen nach drei Jahren eine Zwischenprüfung. Ab 1999 mit einem klaren Punktesystem, dafür mit weniger Erklärungen. 1978 wurde zum zweiten Mal auf Bauschutt und Gerümpel im Pfeiler hingewiesen. Man hatte wohl nach dem Bau nicht recht aufgeräumt.



Schlimmer aber: Obwohl schon 1981 unter zwölf wichtigen Mängeln unter anderem „Risse in der Fahrbahn, Korrosion der Träger, Abplatzungen vom Beton“ festgestellt worden waren, verfestigte sich bei Turck bei Einsicht des Brückenbuchs der Eindruck, dass diese Mängel zwar fortan immer wieder in den Listen auftauchten, aber nie behoben wurden. Exemplarisch die Abwasserrohre, die von Prüfbericht zu Prüfbericht bemängelt und zur Erneuerung vorgeschlagen wurden – bis am Ende ein Bild dokumentiert, dass der Prüfer sogar einen kompletten Schraubendreher hatte durchdrücken können.

„Das Wasser ist jahrelang in die Pfeiler gelaufen, am Ende wurde im Pfeiler innen verrostete Türen bemängelt“, stellt Turck fest. 1987 tauchten im Mängelbericht sechs gerissene Schweißnähte auf, lose Nieten, Beulen an den Waagerechten und Senkrechten. 1996 wurde „starke Geräusche bei Lkw-Überfahrt“ notiert: „Stahlkonstruktion verwittert und rostig, erneuerungsbedürftig“. 1993 hatte es im Bericht 18 Mal das Wort „Knarren“ gegeben, was auf ein bewegliches Stahlsystem hingedeutet habe.

„Hat sie es mitgetragen oder hat sie es höheren Stellen gemeldet, die es dann haben laufen lassen?“ Axel Turck rätselt über die Rolle von Elfriede Sauerwein-Braksiek. © Thomas Machatzke

Ab 1999 dann gab’s das neue Punktsystem. Die Prüfer und Behördennamen wechselten, doch eines blieb gleich: Die Zahl der schweren Mängel stieg von Mal zu Mal (2002: 13; 2005: 43). 2008/09 konnte wegen Arbeiten an der Brücke nicht wie gehabt geprüft werden, dafür konstatierte ein Prüfer aus Meschede im Brückenbuch, dass keine von den 2005 angemahnten Maßnahmen durchgeführt worden sei und empfahl, die nächste Hauptprüfung vor Abnahme der Bauleistung durchzuführen.

2011 wurde festgestellt, dass der Beton durch defekte Regenwasserleitungen inzwischen „stark in Mitleidenschaft gezogen“ worden sei. Da gab es schon 124 Schadensnummern, 2014 waren es sogar 140, 2017 152 und im Jahr 2020 sogar 180. „Aber trotz der steigenden Zahl schwerer Mängel gab es immer die Note 3.0, das bedeutet: standsicher“, sagt Turck und schüttelt den Kopf, „nur der Prüfbericht von 2021 mit dem neuen Computer gestützten Messsystem, den findet man nicht im Brückenbuch. Den hätte ich natürlich auch gerne gesehen.“



Turck hat seine Ergebnisse niedergeschrieben und auch dem Bauunternehmer aus Bremen gezeigt. Turck sagt den Namen nicht, zeigt aber dessen E-Mail. „Man hat scheinbar die Brücke systematisch vergammeln lassen“, hat ihm der Unternehmer geschrieben. Auch Bauunternehmer aus Lüdenscheid, denen Turck die Ergebnisse gezeigt hat, hätten die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Für Turck, den Chef einer Gießerei in Augustenthal, die auch unter dem Brückenthema leidet, ist klar: „Frau Sauerwein-Braksiek ist über Jahre Chefin der Behörde gewesen“, sagt er, „sie muss das gewusst haben. Die Frage ist: Hat sie es mitgetragen oder hat sie es höheren Stellen gemeldet, die es dann haben laufen lassen? Haben die Verkehrsminister das einfach abgezeichnet?“



Noch viele andere Brücken, und auch ein Tunnel

Axel Turck möchte diese Dinge geklärt wissen. Er hat einen Anwalt für Verkehrs- und Baurecht gefunden, der ein Gutachten erstellen lassen würde. 28 000 Euro soll das kosten. Mehrere Unternehmer aus Lüdenscheid haben Turck bereits zugesagt, sich an den Kosten zu beteiligen. Mit dem Ziel, dass die Region so möglicherweise Schadensersatzforderungen stellen kann.



„Vor allem aber soll sich so etwas nicht wiederholen. Wir haben doch noch so viele andere Brücken, haben in Lüdenscheid den Tunnel“, sagt Turck. Er wird nicht lockerlassen. Da dürfen die Verantwortlichen sicher sein.