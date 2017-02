Nach Benefizaktion beim Friseur: 500 Euro für das SOS-Kinderdorf

Lüdenscheid - Am Samstag, 14. Januar, fielen im Friseursalon Riepegerste an der Schlittenbacher Straße Haare für den guten Zweck. Am Dienstag überreichte Chef Jan Riepegerste nun den Erlös der Aktion in Höhe von 500 Euro an Gabi Polle, Leiterin des SOS-Kinderdorfs Sauerland.

Von dem Geld sollen Arbeitsmaterialien – etwa Holz, Leinwände und Farben – für die freizeitpädagogische Arbeit im Werkraum des Dorfes angeschafft werden. Bei fast 70 Kindern, die sich vor allem im Winter wetterbedingt noch mehr kreativ betätigen, müsse bei den Materialien jetzt dringend für Nachschub gesorgt werden, sagte Polle.

Wie Jan Riepegerste erklärte, sei es auch das Wetter gewesen, das die Benefizaktion im Januar nicht gerade erleichtert habe. „Ausgerechnet an dem Wochenende kam der Wintereinbruch.“ Einige Kunden hätten befürchtet, nicht zum Salon durchzukommen, und blieben vorsichtshalber zu Hause. Insgesamt sei die Benefizaktion aber gut angekommen – und eine Wiederholung im kommenden Jahr angedacht.

