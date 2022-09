Nach Bautz-Euphorie: Was wird aus den Lichtrouten?

Kultur in Lüdenscheid

+ © Cedric Nougrigat Die Lichtrouten – hier an der Erlöserkirche in der Altstadt – lockten bei ihren sieben bisherigen Auflagen Tausende von Besuchern an. Welche Ideen die LSM GmbH für die Zukunft der Lichtkunst- und Lichtdesign-Ausstellung hat, wird sie am Montag im Ratssaal vorstellen. © Cedric Nougrigat

Wie geht’s weiter mit den Lichtrouten in Lüdenscheid? Die LSM wird am Montag im Haupt- und Finanzausschusses ihre Ideen für die Zukunft der so beliebten Lichtkunst-Ausstellung vorstellen. Die siebte und bis dato letzte Auflage der Lichtrouten fand 2018 statt.

Lüdenscheid – Das Bautz-Festival ist nach der gelungenen zweiten Auflage im August in aller Munde. Gerade erst in der vergangenen Woche haben die Macher von der Stadt ein klares Bekenntnis zur finanziellen Unterstützung des Musikfestivals gefordert, um die nächste Auflage planen zu können. Die SPD hat dies direkt vehement unterstützt. Man schaut beim Bautz sehr konkret nach vorne.



Im Schatten des Festivals wird es im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt am Montag aber auch um ein anderes Prestigeprojekt der Kommune gehen: die Lichtrouten. Sieben Auflagen der Lichtkunst- und Lichtdesign-Ausstellung hat es zwischen 2002 und 2018 in Lüdenscheid gegeben. Im Frühjahr nun hatte die CDU in einem Antrag im Haupt- und Finanzausschuss angemahnt, die Planungen für die achte Auflage für das Jahr 2023 in Angriff zu nehmen.

Der Antrag scheiterte, stattdessen kam ein Änderungsantrag mit den Stimmen von Ampel und CDU durch, der die Dinge ein wenig ergebnisoffener formulierte: Die Vertreter der Stadt im Aufsichtsrat der Lüdenscheider Stadt-Marketing GmbH (LSM) sollten sich für einen zügigen Beginn der Planungen einsetzen – mit Beantwortung dreier Kernfragen: Wird an der bisherigen Konzeption festgehalten oder sind Änderungen sinnvoll? Wann sollen die nächsten Lichtrouten stattfinden und in welchem Rhythmus ab dann? Wie soll die Finanzierung erfolgen?



Nach Bautz-Euphorie: Was wird aus den Lichtrouten?

„Die Lichtrouten wurden als Event in der Vergangenheit von breiten Teilen der Bevölkerung positiv aufgenommen und haben das Image unserer Stadt nach innen und außen deutlich verbessert“, hatte die CDU seinerzeit in ihrem Antrag geschrieben. CDU und auch die FDP hatten zudem einen Beschluss vom 30. September 2019 – im Nachgang der Premiere des Bautz-Festivals – in Erinnerung gerufen. „Andere Events oder Veranstaltungen, insbesondere die turnusmäßig stattfindenden Lichtrouten, bleiben von der Bautz-Planung unberührt und stehen nicht zur Disposition“, hatte die Politik formuliert.



Nun ist die Stadt Lüdenscheid nicht der Veranstalter der Lichtrouten, sondern die LSM. Die Finanzierung, sie läuft bei den Lichtrouten über breit gestreutes Sponsoring, natürlich auch federführend von Sparkasse und Stadtwerken. So stellt sich am Ende auch die Geldfrage, denn auch jeder Sponsoring-Euro kann nur einmal ausgegeben werden.

Hatte die LSM zuletzt für neue Auflagen der aufwändigeren Lichtrouten bei größer werdenden Zeitabständen über längere Zeiträume Sponsorengelder „angespart“, so buhlt nun das Bautz-Festival parallel mit um Teile der Sponsorentöpfe. Insofern erwartet die Politik am Montag gespannt, wie die LSM die künftige Finanzierung der Lichtrouten sieht. Es ist auch vor dem Hintergrund eine spannende Frage, dass für die zweite Auflage des Bautz-Festivals noch keine Schlussrechnung auf dem Tisch liegt, die Hinweise darauf geben würde, wie sehr künftige Auflagen wohl auch die Stadt finanziell in die Pflicht nehmen würden.

Norbert Adam: „Für mich gehören auch die Lichtrouten zu Lüdenscheid“

Die Lichtrouten für 2023 hat sich inzwischen auch die CDU abgeschminkt. So schnell wird’s nicht gehen, wäre auch finanziell nirgendwo abzubilden. „Das Bautz-Festival hat alle begeistert. Gar keine Frage. Es geht nicht, dass man das eine gegen das andere ausspielt“, sagt Norbert Adam, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion. „Für mich gehören aber auch die Lichtrouten zu Lüdenscheid dazu. Sie haben immer Tausende Menschen in die Stadt gelockt. Es wäre sehr schade, wenn es sie gar nicht mehr gäbe.“