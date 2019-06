Nach Anwohner-Beschwerden: Lüdenscheid reguliert Events in der City

+ © Archiv: Jakob Salzmann Veranstaltungen wie „Lüdenscheid Karibisch“ auf dem Sternplatz sollen durch das Veranstaltungskonzept geregelt werden. © Archiv: Jakob Salzmann

Lüdenscheid – Die Innenstadt soll belebt, gleichzeitig die Belastung für Anlieger und Anwohner so gering wie möglich gehalten werden. Über ein entsprechendes Nutzungs- und Veranstaltungskonzept für die Plätze in der Innenstadt stimmten die Ratsmitglieder am Montag ab.