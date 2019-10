Nach dem Anschlag in Halle: Gedenken an der Lüdenscheider Stadtbücherei

Lüdenscheid - Nach dem tödlichen Anschlag in Halle an der Saale lädt Bürgermeister Dieter Dzewas für heute Abend zu einer eilig organisierten Gedenkfeier ein.

Dzewas schreibt in seiner Einladung: "Um gemeinsam der Opfer der abscheulichen und menschenverachtenden Tat in Halle zu gedenken, lade ich Sie gemeinsam mit dem Referenten, Herrn Hans-Ulrich Dillmann, im Anschluss an die Veranstaltung um 19 Uhr zu einem Treffen an der Gedenktafel am Gebäude der Stadtbücherei ein."

Zuvor findet im Rahmen des Geschichtlichen Forums des Geschichts- und Heimatvereins ab 17.30 Uhr in der Stadtbücherei eine Veranstaltung statt zum Thema „Die vergessenen Juden von Lüdenscheid. Eine Spurensuche“ statt.

Der Vortrag hat eine Dauer von einer Stunde; für das anschließende Gespräch ist etwa eine halbe Stunde vorgesehen. Der Eintritt ist frei. Einlass ist um 17 Uhr.

Aufgrund des erwarteten zunehmenden Besucherinteresses werden beim Einlass um 17 Uhr Platzkarten verteilt, um sicherzustellen, dass nicht mehr Besucher an der Veranstaltung teilnehmen, als dies aus brandschutztechnischen Gründen erlaubt ist.

Für Interessenten empfiehlt es sich daher, frühzeitig zu den Veranstaltungen zu erscheinen. Eine Reservierung der Platzkarten ist nicht möglich.