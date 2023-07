Angriff auf Richter im Lüdenscheider Amtsgericht: Auch Polizist gebissen

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Aufgrund schwerer Verletzungen, die ihm ein Angeklagter zufügte, wird ein Lüdenscheider Amtsrichter weiter in der Klinik behandelt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Angreifer.

Lüdenscheid – Gegen den 26-Jährigen, der am Dienstag einen Richter am Amtsgericht angegriffen und dabei schwer verletzt hatte, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Weiterhin teilt die Polizei mit, dass bei dem Vorfall nicht nur Amtsrichter Thomas Kabus und Protokollführer Gregor Ernst verletzt worden seien, sondern auch einer der beiden Polizisten, die den 26-Jährigen schließlich in Gewahrsam nahmen.

Der Mann habe erheblichen Widerstand geleistet. Einer der Beamten sei ebenfalls in die Hand gebissen worden. Auch er musste anschließend im Krankenhaus versorgt werden, aber verblieb dienstfähig, teilt Polizeisprecher Marcel Dilling mit.

Polizeibeamte wurde ebenfalls gebissen

Nach dem Vorfall im Gerichtssaal habe der Angreifer aber nur kurze Zeit auf der Polizeiwache in Gewahrsam verbracht. Denn weder ein Fluchtverdacht noch ein anderer triftiger Grund, den 26-Jährigen länger festzuhalten, habe laut Dilling bestanden. Ebenso wenig habe es Anzeichen dafür gegeben, dass der Mann während des Angriffs auf den Richter womöglich unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol gestanden habe. „Er räumte ein, dass er am Vortag Cannabis konsumiert hatte, aber einen freiwilligen Drogentest lehnte er ab“, so Dilling.

Grundlage dafür, eine Blutabnahme anzuordnen, habe in dem Fall nicht bestanden. Aufgrund der psychischen Verfassung des Mannes sei das Ordnungsamt hinzugezogen worden. Eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Einrichtung sei geprüft, aber abgelehnt worden.

Laut Marcus Teich, Gerichtssprecher am Landgericht Hagen und auch für Lüdenscheid zuständig, werde der verletzte Richter Kabus weiterhin in einer Klinik behandelt. Wie lange er nun arbeitsunfähig sein wird, sei derzeit noch unklar. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen sei vermutlich eine noch weiter andauernde Behandlung notwendig.