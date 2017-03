Nach angeblichem Raubversuch: Wahrheitssuche verläuft mühsam

Lüdenscheid - Ein obdachloser Marokkaner (28) muss sich wegen eines versuchten Raubüberfalls verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 30. September auf der Heedfelder Straße einem Passanten aufgelauert zu haben, den er zuvor beim Kauf einer Playstation4-Spielkonsole beobachtet hat. Der Versuch des 28-Jährigen, dem Passanten die Tüte zu entreißen, scheiterte laut Anklage an den Hilferufen des Opfers und der Aufmerksamkeit eines zufälligen Zeugen.

Wie verhext, dieses Verfahren. Die 3. große Strafkammer kommt nicht recht voran. Nachdem der Prozess am 7. März unterbrochen werden musste, weil das vermeintliche Opfer des versuchten Raubes nicht gekommen und auch nicht aufzufinden war, beginnt der zweite Prozesstag ebenfalls mit Hürden. Denn der junge Mann ist der gerichtlichen Ladung abermals nicht gefolgt. Der Angeklagte schaut ratlos drein.

Der Vorsitzende Richter Andreas Behrens erlässt einen Vorführungsbefehl. Notfalls muss die Polizei den Zeugen aus seiner Wohnung am Buckesfeld holen und zum Gericht bringen. Denn im Saal 101 wartet schon der Hagener Psychiater und Psychotherapeut Dr. Nikolaus Grünherz. Der hat den Auftrag, den Belastungszeugen vor Gericht zu beobachten und ein Gutachten zu erstellen.

Der Mediziner weiß schon ein bisschen über den Probanden. Zum Beispiel, dass er wegen einer Drogenpsychose schon mal ins Haus 5 des Klinikums eingewiesen wurde. Und dass ein Versuch gescheitert ist, den Mann in die Obhut eines gesetzlichen Betreuers zu bringen.

Nach der Festnahme des Angeklagten hat der Besitzer der Playstation-Konsole eine Aussage bei der Polizei gemacht. Wie es am Rande des Prozesses heißt, habe er dabei erwähnt, er leide unter anderem an Verfolgungswahn. Dem ist die Staatsanwaltschaft aber offenbar nicht nachgegangen, was die Kammer jetzt nachholen will.

Richter Behrens telefoniert mit dem Klinikum Hellersen. Und berichtet anschließend, ein Oberarzt habe ihm bestätigt, der Zeuge sei derzeit als Patient in der Psychiatrie, „aber vernehmungsfähig“. Die Zeit drängt. Am liebsten möchte der Richter den Gutachter sofort nach Hellersen schicken. Dr. Grünherz hätte Zeit.

Doch Strafverteidiger Andreas Trode drückt auf die Bremse. Für seinen Mandanten, der die Tat rundheraus abstreitet, sei es „lebenswichtig“, dass der Zeuge „nicht unter Druck gerät“. Trode: „Besser wäre es, ihn erst morgen zu explorieren, dann kann er sich darauf einstellen, und es läuft vielleicht geschmeidiger.“ Die Kammer folgt dem Vorschlag.

Derweil läuft die Suche nach der Wahrheit mühsam weiter. Geladen sind drei Lüdenscheider Polizisten, die in dem Fall ermittelt haben. Auch Amtsrichter Jürgen Leichter, im September 2016 der zuständige Haftrichter, soll für eine Zeugenaussage zum Landgericht kommen.