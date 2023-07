Nach Absage von Sitzung: CDU verklagt SPD-Ratsfrau

Von: Thomas Machatzke

Der Fall liegt nach der Eingabe der CDU nun beim Verwaltungsgericht in Arnsberg. © Stefan Puchner

Wann die für den 21. Juni angesetzte, dann aber wieder abgesetzte Sitzung des Rechungsprüfungsausschusses der Stadt Lüdenscheid stattfinden wird, ist offen. Klar ist, dass der Fall nun beim Verwaltungsgericht in Arnsberg liegt. Die CDU-Fraktion hat einen Antrag auf Einstweilige Anordnung der Sitzung des RPA gestellt. Die CDU beschreitet damit gegen die Ausschussvorsitzende Ramona Ullrich und gegen die Verwaltung den Klageweg.

Lüdenscheid – Es ist ein Fall, der vielschichtig ist. Dass die Sitzung am 21. Juni nicht stattfand, soll maßgeblich mit den seinerzeit öffentlich gewordenen Vorwürfen gegen den Ersten Beigeordneten Fabian Kesseler im Bericht zusammenhängen. Die Rechungsprüfer der Stadt hatten bei Kesseler Verstöße bei der Vergabe eines Auftrags an das Deutsche Rote Kreuz gesehen. Kesseler hatte das DRK 2022 im Zuge des Zustroms von Flüchtlingen aus der Ukraine beauftragt, die Betreuung der Neuangekommenen im LIBZ zu übernehmen.

Allerdings halten ihm die Rechnungsprüfer vor, diesen Vertrag eigenmächtig ohne Beteiligung der Örtlichen Rechnungsprüfung erteilt zu haben. Auch eine fehlende Dokumentation und eine fehlende Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Angebotspreises wird ihm vorgeworfen. Das DRK hatte vertragsgemäß Kosten in Rechnung gestellt, ohne die Leistung erbracht zu haben – weil keine Flüchtlinge im LIBZ unterkamen.



Als im Vorfeld der Sitzung Ramona Ullrich als Vorsitzende des RPA und Rechnungsprüfer Michael Heinrich mit einer öffentlichen Diskussion um den veröffentlichten Rechnungsprüfungsbericht konfrontiert wurden, verschoben sie die Sitzung. Das Dokument ist seitdem nicht mehr in Ratssystem zu finden. Dass nun die CDU klagt, überrascht, denn Fabian Kesseler ist Beigeordneter mit CDU-Parteibuch.



Christoph Weiland, Geschäftsführer der CDU-Fraktion, stellt indes fest: „Es geht uns nicht um Personen, es ist auch kein Vorwurf an Ramona Ullrich, der als Vorsitzende von der Verwaltung zugearbeitet wird. Es geht uns um die Sache. Wir wollen Aufklärung und wollen, dass alle beteiligten Personen öffentlich Stellung beziehen können.“



Die CDU, so Weiland, habe deshalb den Antrag gestellt, dass schnell eine Sondersitzung angesetzt werden solle. Vor den Sommerferien oder zur Not in den Ferien. „Wir hätten auch einem Kompromiss zugestimmt, wenn uns ein zeitnaher Termin nach den Ferien genannt worden wäre, aber es gab gar keinen Termin“, sagt Weiland, „hier sind die Minderheitenrechte der Fraktion im Rat verletzt worden. Schon die einstimmig beschlossene Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschuss vor den Osterferien zum Lkw-Durchfahrtsverbot ist von der Verwaltung nicht umgesetzt worden wie gewünscht. Die Frage ist: Wird das zur Kultur?“



Die CDU hat ein klares Zeichen setzen wollen – und sie will auch inhaltlich diskutieren, denn neben den Vorwürfen gegen Kesseler sehen die Christdemokraten im Rechnungsprüfungsbericht andere viel gravierende Verstöße. Inhaltlich sehen die Christdemokraten im Rechnungsprüfungsbericht eine fehlende Korruptionsrichtlinie und mehrere Verstöße, über die zu reden sein wird, einen allerdings besonders gravierend: Es gibt noch immer keinen Jahresabschluss 2021, der durch RPA geprüft worden wäre. Ein solcher Abschluss hätte laut Gesetz bis zum 31. Dezember 2022 vorliegen müssen.



Wagemeyer reagiert mit großem Unverständnis

„Das ist ein Verstoß gegen geltendes Recht. Im Bericht wird aber nur lapidar festgestellt, dass die Vorlage des Entwurfs nicht fristgerecht erfolgt sei“, sagt CDU-Fraktionsgeschäftsführer Christoph Weiland, „andererseits werden bei der Vergabe des Auftrags ans DRK schwerwiegendste Verstöße angezeigt. Für mich stellt sich hier die Frage, wie Dinge gewichtet werden.“ Weiland sieht in diesem allgemeinen Vorgehen eine politische Aktion gegen den Ersten Beigeordneten Fabian Kesseler. „Die Sitzung im April ist abgesagt worden, die im Juni auch. Ich möchte wissen, wer da was zu verbergen hat.“



Und die Verwaltung? Bürgermeister Sebastian Wagemeyer äußert sich aus dem Urlaub zum Thema. „Jede Fraktion hat das Recht und die Möglichkeit so vorzugehen. Es obliegt mir nicht, das Vorgehen der CDU zu beurteilen“, stellt er fest, „ich wundere mich lediglich über den Umgang Ehrenamtlicher miteinander, das offensichtliche Misstrauen in die juristische Expertise städtischer Mitarbeiter sowie die Außendarstellung, die entsteht. Das alles irritiert mich sehr.“



Wagemeyer weiter: „Der Örtlichen Rechnungsprüfung fällt durch die Gemeindeordnung eine sehr starke und unabhängige Position zu... Mir fehlt jedes Verständnis dafür, diese Unabhängigkeit und die damit verbundene Arbeit in Zweifel zu ziehen. Um zur Versachlichung beizutragen, wurde wie angekündigt externer juristischer Sachverstand beauftragt. Mit einer Expertise ist Anfang August zu rechnen. Eine erzwungene Sitzung ohne Eilbedürftigkeit vor der endgültigen Klärung der Sachlage trägt dazu nicht bei.“



Und was sagt Wagemeyer zum Vorwurf des gravierenden Verstoßes beim Jahresabschluss 2021? „Es war eine Feststellung, die dem bisher stets so verwendeten Terminus für eine verspätete Vorlage entspricht. So wurde es auch beispielsweise zum Prüfbericht des Jahresabschluss 2019 gehandhabt. Es ist eine Ermessensentscheidung der Prüfer, die Erkenntnisse zu bewerten. Die seinerzeit ersten Jahresabschlüsse erfolgten deutlich verspätet und wurden als Hinweis gewertet, da auch eine Abstimmung mit der Kommunalaufsicht erfolgte. In der Folge wurde dieser Verstoß nicht streng geahndet, da die Auswirkungen auf die Aussagekraft des Abschlusses nicht gravierend sind.“