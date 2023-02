„Umweltmedizin ist nicht in“

Nach 64 Wochen Verkehrsinfarkt: Bürgerinitiative A45 kämpft weiter

Von: Olaf Moos

Der Planungskreis der BI A45 hat sich für dieses Jahr eine lange Reihe von Zielen gesteckt. © Olaf Moos

Von Illusionen sind sie weit entfernt, die Aktiven der Bürgerinitiative (BI) A45. Dafür haben sie schon zu viele Rückschläge einstecken müssen. Immer noch kein Sprengtermin für die Brücke, immer noch zu viel Lärm und Schadstoffe, unter denen vor allem die Anwohner der Umleitungsstrecken leiden. Nach wie vor kein Durchfahrtverbot für den Transitverkehr. Verstopfte Straßen. Fehlende Transparenz behördlicher Entscheidungen. Und Politiker, die – je nach Parteiräson – gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen.

Lüdenscheid - Jetzt, 64 Wochen nach Ausbruch des Brückendesasters – das sind 448 Tage grassierenden Verkehrsinfarkts mit all seinen Begleiterscheinungen –, jetzt sitzt die Planungsgruppe der BI wieder zusammen. Im Kirchenhaus der Gemeinde Oberrahmede, in Sichtweite zur Brücke. „Dieses Ding da“, wie einer sagt.

Es ist Zeit, auf die zurückliegenden fast 15 Monate zu blicken und sich weitere Ziele zu stecken. Kein leichtes Unterfangen, offensiv zu bleiben. Einer der Sprecher der Gruppe, gegründet im April ‘22, bringt es auf den Punkt. Roland Desens sagt: „Wir drehen uns wie Hamster im Rädchen.“

Weitermachen ist alternativlos

Weitermachen erscheint ihnen alternativlos. Es war ja nicht alles vergebens – im Gegenteil. Die Aufzählung der kleinen Erfolge, die es nach Überzeugung der BI ohne sie nicht gegeben hätte, kann sich sehen lassen. Noch einmal Desens: „Wenn’s uns nicht gäbe, würde immer noch nur über Fleder- und Haselmäuse gesprochen.“



Nun aber wird auch über neue Tempolimits auf den Ausweichstrecken gesprochen. Und über die starke Zunahme der Zahl von Verkehrskontrollen. Immerhin zwei Prozent der durch die Stadt rollenden Lastwagen, rechnet Mitstreiter Martin Krings vor, sind wegen eklatanter technischer Mängel von der Polizei stillgelegt worden – immerhin.



Die Hartnäckigkeit der Bürgerinitiative hat in ihrem Selbstverständnis den Druck auf die Verantwortlichen in Bund, Land oder Autobahn GmbH erhöht und sie gezwungen, an vielen kleinen Schrauben zu drehen, um die Lage für die Lüdenscheider wenigstens ein bisschen erträglicher zu machen. Eines der Zauberwörter heißt Medienpräsenz. BI-Mitgründer Heiko Schürfeld sagt: „Durch unsere guten Kontakte zu Zeitungen, Radio und Fernsehen haben wir die Menschen auch überregional stark für unser Problem sensibilisiert.“



Nicht nur das: Der Besuch des Bundesverkehrsministers Wissing am 11. August, die Visite des Ministerpräsidenten Wüst am 5. Dezember, das Gastspiel des Oppositionsführers Merz am 19. Dezember – „das waren Termine, bei denen wir Redezeit hatten“, sagt Roland Desens. „Und es waren gute Beiträge, wir waren super vorbereitet.“ Den Wissing habe man regelrecht „blassgeredet“. Der sei ja ein wichtiger Entscheider.



Lüdenscheids Bürgermeister Wagemeyer hingegen, auch mit dem sprechen die BI-Aktiven immer mal wieder, habe sich „mal so, mal so“ geäußert. BI-Mitstreiter Hubert Gerbersmann erinnert sich an einen Ausspruch Wagemeyers, nach dem der sich „am Ende der Fresskette“ verortet und andererseits behauptet habe, niemand mache in den verantwortlichen Gremien mehr Druck als er. Im Planungskreis sind sie sich einig: Den Job des Bürgerbeauftragten des Bundesverkehrsministeriums hätte der Bürgermeister nicht annehmen dürfen.

„Umweltmedizin ist nicht in“

Im Rückblick auf das Erreichte fehlt ein Punkt, der besonders einem aus der Bürgerinitiative auf der Seele liegt. Dr. Walter Wortberg, Arzt für Allgemein-, Umwelt- und Tropenmedizin, lässt auf öffentlichen Veranstaltungen keine Gelegenheit aus, auf die gesundheitlichen Folgen des Brückendesasters besonders für Anwohner der Ausweichstrecken hinzuweisen – und die Erstellung einer Umweltstudie einzufordern. Lärm, CO2 und Feinstaub machen krank



Doch egal, wohin er seine zahlreichen Briefe auch verschickt hat – keine einzige Zusage hat der streitbare Mediziner bislang erhalten. „Darüber bin ich sehr enttäuscht“, sagt er in die Runde, wohl auch schon zum xten Mal. Und: „Umweltmedizin ist in Deutschland nicht in.“ Die Verantwortlichen hätten „eine Heidenangst“ davor. Die Gruppe im Kirchenhaus stimmt zu. Heiko Schürfeld ermuntert den betagten Arzt: „Bleib’ da dran!“



Die nächsten Adressaten Wortberg’scher Briefe sind die Ethikkommission der Bundesärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung in Dortmund und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, kündigt der Arzt an.



Das ist nur eines der Ziele, die sich die BI für 2023 gesteckt hat. Martin Krings und seine Mitstreiter ahnen, dass sie das Tempo für Sprengung und Neubau der „verdammten Brücke“ nicht beschleunigen können. „Obwohl mir Ingenieure vor Ort gesagt haben: Wenn der Schutt der alten Brücke weggeräumt ist, könnte der Bau in zwei Jahren abgeschlossen sein.“



Also konzentrieren sie sich auf das Durchfahrtverbot auf der Bedarfsumleitung für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Nur der Ziel-, Quell- und Nahverkehr soll weiter ermöglicht werden. Die entsprechende Anregung für die Ratssitzung am Montag hat Heiko Schürfeld schon verfasst. Darin steht unter anderem: „Die Stadtverwaltung hat – trotz ihrer Befugnisse und Kenntnis der rechtlichen Situation – seit rund drei Monaten nicht für den Schutz der betroffenen Anwohner gesorgt.“



Der Rat soll entscheiden. Anders als am 10. Februar, als der NRW-Staatssekretär Dr. Bernd Schulte an den CDU-Bundestagsabgeordneten Florian Müller und die BI schrieb, dass „der Lkw-Transitverkehr zur Entlastung der Anwohner großräumig über die Autobahnen umgeleitet werden“ könne und Unterstützung zusicherte (wir berichteten).



Dem Bürgermeister und den meisten Ratsmitgliedern lag das Schreiben aus Düsseldorf aber nicht rechtzeitig vor, als der Haupt- und Finanzausschuss tagte. Roland Desens sagt: „Der Brief wurde definitiv zurückgehalten. Es ist eine Ungehörigkeit, dass der Bürgermeister ihn als Letzter bekam.“



Politiker sollen „keine Spielchen treiben“

Das passt zu den weiteren Zielen der BI. Auf deren Agenda steht unter anderem, man wolle die Politiker dazu bewegen, parteipolitische Auseinandersetzungen gefälligst zu unterlassen „und keine Spielchen zu treiben“, wie Desens es nennt. Die Kontakte zur regionalen Wirtschaft sollen außerdem ausgeweitet werden.



Im Gespräch sind auch regelmäßige Kundgebungen, „ähnlich wie bei Fridays for Future“, heißt es. Und Treffen mit Vertretern aus den Volme-Gemeinden, die ebenfalls vom überbordenden Schwerlastverkehr gebeutelt sind. Oder Dixi-Klos, die endlich mal an die Ausweichstrecke gehören. Damit Autofahrer nicht mehr „überall hin machen“ – wie am Siedlungsweg hinter der Garage von Werner Schüttler.



Die Sitzung im Kirchenhaus ist fast zu Ende. Es ist dunkel geworden, die kaputte Brücke ist nicht mehr zu sehen. Die Planungsgruppe gerät ins Plaudern. René Jarackas berichtet, dass seine Tochter gerade aus London zurück ist, vom Schulausflug des BGL. „Wisst ihr, was sie mir erzählt hat? Sie hat in London Sebastian Wagemeyer getroffen.“ Der habe gesagt, er wolle sich mal ein paar Inspirationen für die Brücke holen.