Mytoys steht vor dem Aus: Letzter Spielzeugfachhandel in Lüdenscheid schließt

Der letzte noch verbliebene Spielzeugfachhandel in Lüdenscheid muss schließen. Die Otto-Group will ihre Marke MyToys künftig nur noch online auf otto.de weiterführen.

Lüdenscheid – Am Montag wurde das Aus für die 19 MyToys-Filialstandorte in Deutschland bekannt gemacht. Zu den stationären Geschäften, die geschlossen werden sollen, gehört auch das am Lüdenscheider Standort am Sternplatz 1, wie Martin Zander, Sprecher der Otto-Group auf LN-Anfrage bestätigt.

„Die Filialen werden sukzessive bis spätestens Februar 2024 geschlossen“, sagt Zander. Am Standort Lüdenscheid seien zehn Mitarbeiter von der Schließung betroffen.

In einer Pressemitteilung der Otto-Group heißt es: „Die Geschäftsführung wird gemeinsam mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich und einen Sozialplan verhandeln, um die Folgen der Entscheidung für die Mitarbeitenden abzumildern“. Große Teile des deutschlandweit rund 800-köpfigen MyToys-Teams sollen in den kommenden Monaten zunächst weiterhin für den operativen Betrieb tätig sein.

Die Lüdenscheider MyToys-Filiale wurde im Juli 2011 eröffnet. Der Spielwarenhändler gehörte zu den Mietern der ersten Stunde im damals neu eröffneten Bert-Allen-Haus.