MVZ Hellersen übernimmt drei Arztpraxen in Lüdenscheid

Dirk Burghaus ist Geschäftsführer des MVZ an der Sportklinik Hellersen GmbH. © Sportklinik Hellersen

Die Suche nach einem Nachfolger, der die Praxis nach dem Eintritt in den Ruhestand weiterführt, gilt angesichts des Fachärztemangels auf dem Land als schwierig. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig um eine Nachfolge zu bemühen, bevor das Thema akut wird. Vier Praxen im Märkischen Kreis haben ihren Weg gefunden.

Lüdenscheid – Gemeinsam mit der MVZ an der Sportklinik Hellersen GmbH fanden die ehemalige Praxis Burghard Grübbel (Knapper Straße), die Anästhesiologische Praxisklinik am Rathausplatz, die Praxis für Chirurgie und Unfallchirurgie Issam Rishmawi (alle Lüdenscheid) und die Orthopädische Praxis Vasileios Kommatas in Iserlohn eine Lösung. Mit der Ausweitung des MVZ um diese vier Standorte sei, so heißt es in einer Mitteilung, die Zukunft der Praxen langfristig gesichert.

Für die Patienten soll sich durch die Übernahme nichts ändern. Der Praxisbetrieb werde unverändert weitergeführt. Mitarbeiter und behandelnde Ärzte würden übernommen. Gleichzeitig profitierten die Patienten von einem größeren Angebot. So werden mit der Praxisklinik am Rathausplatz in Lüdenscheid die bisherigen Behandlungsschwerpunkte des MVZ Hellersen – Orthopädie und Neurochirurgie – um die anästhesiologische Betreuung sowie die Chirurgie und Unfallchirurgie erweitert.

Das OP-Zentrum der Praxisklinik am Rathausplatz ermöglicht seit mehr als 25 Jahren niedergelassenen Ärzten ambulante Eingriffe in Narkose durchzuführen. Die Anästhesisten Dr. Frank Mewes, Dr. Uwe Grossmann sowie Jürgen Baumgärtner und ihr Team betreuen unter anderem Praxen niedergelassener Chirurgen, HNO-Ärzte und Kieferchirurgen. Für die Patienten – Kinder und Erwachsene – heißt das: Sie können sich von ihrem bekannten Behandler, aber unter kliniküblichen Bedingungen, operieren lassen – ohne längeren Krankenhausaufenthalt.

Seit Jahren besteht eine enge Verbindung zwischen der Praxis und der Sportklinik Hellersen, an die das MVZ Hellersen angeschlossen ist. Durch die Zunahme von ambulanten Operationen sei der frühzeitigen Nachfolgeregelung in der anästhesiologischen Praxis enorm wichtig. „Wir haben im Vorfeld viele intensive Gespräche geführt“, sagt Dr. Frank Mewes und ist überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung

„Es ist wichtig, auch zukünftig die Facharztversorgung auf dem Land sicherzustellen und daran möchten wir gerne aktiv mitarbeiten“, sagt Dirk Burghaus, Geschäftsführer der MVZ an der Sportklinik Hellersen GmbH. Die Verzahnung der ambulanten und stationären Versorgung werde in Zukunft zudem wichtiger denn je.

Für Vasileios Kommatas aus Iserlohn lag genau aus diesem Grund eine Kooperation mit den Lüdenscheider Kollegen nah. „Ich arbeite schon seit vielen Jahren eng mit Dr. Wolfgang Welke zur unmittelbaren Nachbehandlung von Schmerzpatienten zusammen“, sagt der Orthopäde. Durch die zukünftig engere Verbindung nach Lüdenscheid kann er die Zusammenarbeit mit dem Chefarzt des Zentrums für Spezielle Schmerzmedizin an der Sportklinik Hellersen nicht nur intensivieren, sondern auch auf andere Bereiche ausweiten. Davon profitiere auch der Patient.

Vasileios Kommatas ist zudem Spezialist für die Behandlung von myofaszialen Triggerpunkten, sodass der Standort am Nordengraben in Iserlohn auch hier eine Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten des bisherigen MVZ bedeutet. „Das moderne Behandlungskonzept hat weltweit ein zunehmendes Interesse gewonnen. In den vergangenen Jahren haben in meiner Praxis zahlreiche Kollegen aus dem In- und Ausland hospitiert, um sich mit der Therapie vertraut zu machen. In Zusammenarbeit mit der Sportklinik Hellersen ist zukünftig eine zertifizierte Ausbildung von Kollegen geplant“, kündigt Vasileios Kommatas an.

Während Andreas Groll, MVZ an der Sportklinik Hellersen und Ärztlicher Leiter des gesamten MVZ, einen Schwerpunkt auf die fokussierte Extrakorporale Stoßwellentherapie sowie die minimalinvasive interventionelle orthopädische Schmerztherapie legt, ist die ehemalige Praxis Burghard Grübbel an der Knapper Straße eine Osteoporose-Schwerpunkt-Praxis und rheumatologisch-zertifizierter Orthopäde.

Abgerundet wird das Leistungsspektrum der MVZ an der Sportklinik Hellersen GmbH mit der Praxis für Chirurgie und Unfallchirurgie Issam Rishmawi. Er erstellt als Unfallarzt für Schul- und Arbeitsunfälle Gutachten für die Berufsgenossenschaft und hat sich auf chirurgisch ambulante Eingriffe spezialisiert. Er nimmt unter anderem Metallentfernungen vor und bietet subkutane Tumorchirurgie, septische Chirurgie sowie handchirurgische und urologische Eingriffe (Beschneidung bei Vorhautverengung) an. Zudem entnimmt er Gewebeproben zur histologischen Abklärung. Er habe, sagt er, bereits mit den anderen Fachärzten und der Sportklinik eng zusammengearbeitet: „Mit der Partnerschaft sind die Wege zukünftig noch kürzer. Das gilt sowohl für die ärztliche Zusammenarbeit als auch für die Patienten.“

Das Medizinische Versorgungszentrum an der Sportklinik ist ein Zusammenschluss niedergelassener Ärzte im Kreis. 2006 gegründet, wurde es stetig erweitert und bietet mit Fachärzten für Orthopädie und Neurochirurgie eine integrierte fachübergreifende Einrichtung zur Diagnostik und Behandlung von Gelenk- und Rückenerkrankungen. Abgerundet wird das Leistungsportfolio mit der Chirurgie und Unfallchirurgie sowie mit einer Anästhesiologischen Praxisklinik.

Seit 25 Jahren führen Dr. Franz Mewes, Dr. Uwe Grossmann und Jürgen Baumgärtner ambulante Eingriffe in Narkose durch. Ambulante Operationen nehmen zu, das macht die frühe Nachfolgeregelung so wichtig. © sportklinik