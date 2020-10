MVG wird bestreikt: Verdi geht in die vierte Runde

Die Taktung der Streiks im Öffentlichen Dienst nimmt zu. Nachdem Verdi erst am vergangenen Donnerstag streikte, ruft die Gewerkschaft nun zur nächsten Runde auf.

Märkischer Kreis - Erneut hat Verdi zu Streiks im Öffentlichen Dienst aufgerufen. Wie schon in der ersten Streikrunde am 29. und 30. September wird auch diesmal an zwei Tagen gestreikt. Am kommenden Montag und Dienstag werden die Busse der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) in den Betriebshöfen in Lüdenscheid, Iserlohn und Plettenberg bleiben.

Wie schon in den drei Streikrunden zuvor werden die Subunternehmer der MVG für die Durchführung eines Notfallfahrplans sorgen. Ob die Kundencenter in Lüdenscheid und Iserlohn geöffnet sein werden, konnte MVG-Sprecher Jochen Sulies noch nicht klar beantworten: „Da haben wir noch keine gesicherten Informationen und verweisen auf unsere Homepage. Sobald wir etwas wissen, werden wir es dort sofort bekannt gegeben.“