MVG: So fahren die Busse an den Feiertagen

Die Busse fahren auch an den Feiertagen. © Cedric Nougrigat

Aufgrund der Brückensperrung (Rahmedetalbrücke A45) und den daraus resultierenden Verkehrsbeeinträchtigungen hat die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) ihr Leistungsangebot im nun endenden Jahr anpassen müssen, zieht die MVG in einer Mitteilung Bilanz.

Die MVG habe enorme Schwierigkeiten gehabt, die von ihren Fahrgästen erwartete Angebotsqualität zu erbringen. Auch zahlreiche Baustellen im gesamten Kreisgebiet hätten hierzu beigetragen. Zudem hätten, wie in vielen anderen Betrieben, die Corona-Pandemie und die in diesem Jahr deutlich stärkere Grippewelle dafür gesorgt, dass unerwartet viele MVG-Fahrer ausfielen. Dafür bitte die MVG um Verständnis. Zugleich weist das Unternehmen auf seinen Fahrplan an den Feiertagen und zum Jahreswechsel 2022/2023 hin.



Ferienfahrplan

Von Freitag, 23. Dezember, bis einschließlich Freitag, 6. Januar, fahren die Busse der MVG nach Ferienfahrplan.



Heiligabend

Am 24. Dezember fahren die Busse nach einem eingeschränktem Samstagsfahrplan – bis etwa 18 Uhr.



Silvester

Einen speziellen Silvester-Nachtverkehr wird es zum Jahreswechsel nicht geben. Am 31. Dezember fahren die MVG-Linien nach eingeschränktem Samstagsfahrplan – bis etwa 22 Uhr.



Nachtbus N7

Der Nachtbus N7 von Lüdenscheid nach Plettenberg und zurück fährt in den Nächten von Freitag, 23. Dezember, auf Samstag 24. Dezember, und von Freitag, 30. Dezember, auf Samstag, 31. Dezember, planmäßig.



In den Nächten vom 24. Dezember auf den 25. Dezember sowie vom 31. Dezember auf den 1. Januar entfällt der Nachtbus N7.



Anruf-Linien-Fahrten

Die ALF-Busse fahren am 24. Dezember (Heiligabend) und am 31. Dezember (Silvester) nach eingeschränktem Samstagsfahrplan.



Öffnungszeiten

Die Kunden-Center in Lüdenscheid und Iserlohn bleiben an Heiligabend, 24. Dezember, geschlossen. An Silvester, 31. Dezember, sind sie in der Zeit von 8.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Zwischen den Feiertagen gelten für die Kunden-Center die gewohnten Öffnungszeiten. Die MVG-Verwaltung ist dagegen in der Zeit vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen.



Weitere Informationen zum MVG-Fahrplanangebot gibt es im Internet unter https://www.mvg-online.de/fahrplan-liniennetz.