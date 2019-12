Großer Bahnhof zum Abschied des MVG-Chefs

Geschäftsführer Gerhard Schmier in Ruhestand

+ © Olaf Moos Familie, Freunde, Kollegen und Honoratioren aus Stadt und Kreis erwiesen dem scheidenden MVG-Chef in der Betriebshalle an der Dammstraße die Ehre. © Olaf Moos

Lüdenscheid - Formal endet sein Arbeitsverhältnis am Silvestertag. Doch bereits am Mittwoch verabschiedeten Honoratioren aus Stadt und Kreis und aus den Reihen der MVG deren Geschäftsführer Gerhard Schmier mit „großem Bahnhof“ offiziell in den Ruhestand.