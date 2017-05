MVG-Bustraining für Blinde und Sehbehinderte

Lüdenscheid - Blinde und Sehbehinderte sind mit einigen Problemen und Hindernissen konfrontiert, wenn sie mit dem Bus fahren. Auf Initiative des Blinden- und Sehbehindertenvereins thematisierten sie diese am Donnerstag bei einem speziellen Bustraining der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG).

„Wir möchten von Ihnen lernen, denn für uns ist diese Form des Bustrainings eine Premiere“, sagte MVG-Mitarbeiterin Marika Gomolka, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Dass der Bus manchmal sofort losfährt, nachdem die Fahrgäste eingestiegen sind, sei ein Problem, lautete die erste Antwort eines Teilnehmers. „Da fliegt man durch den ganzen Bus.“ Thomas Schmidt, bei der MVG zuständig für Technik und Vertrieb, verwies auf die straffe Taktung, die meist eine zügige Weiterfahrt erfordere – aber auch darauf, dass die Busfahrer ihr Bestes gäben, so etwas zu vermeiden.

+ Den Knopf für den Haltewunsch finden, rechtzeitig zur Tür gelangen und die Lücke zwischen Bus und Bordstein überwinden – das und vieles mehr sind die Herausforderungen, die beim Busfahren warten. © Köller

Margret Schnaare, seit etwa zehn Jahren blind, äußerte Sorgen in puncto Ausstieg. „Ich sitze gerne direkt hinterm Fahrer. Aber wenn ich vorne aussteigen will, drücken mich Leute, die einsteigen, wieder rein.“ Und erst alle einsteigen zu lassen, findet sie auch nicht beruhigend. „Dann habe ich Angst, dass der Bus schon weiterfährt.“ Schmidt riet, dem Fahrer rechtzeitig Bescheid zu sagen. „Der nimmt dann Rücksicht und wartet solange.“

Hilfreiche Kontraste

Ihre Begleiterin Heidemarie Grünert, die als Trainerin für Lebenspraktische Fertigkeiten aktiv ist, lobte die oberen roten Haltestangen in den neuen MVG-Bussen. Der Kontrast sei für Passagiere mit Restsehleistung hilfreich. Gleiches gilt laut Josef Küppers, Vorsitzender des Vereins, für Leuchtleisten an den Ausstiegskanten. Auch Haltewunsch-Knöpfe, auf denen das Wort „Stop“ auch in Brailleschrift steht, kamen gut an.

Generell wünschten sich die Teilnehmer – auch an Haltestellen – noch mehr Orientierungsmöglichkeiten durch akustische Signale und verstärkt Schulungen für Busfahrer.