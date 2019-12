Ungeheuerlicher Verdacht: Polizei sucht junge Mädchen nach Attacke auf Frau in MVG-Bus

Lüdenscheid/Plettenberg - Beim Einsteigen wurde eine Frau aus Lüdenscheid von jungen Mädchen geschubst. Jetzt erhärtet sich ein Verdacht. Die Polizei sucht nach den Mädchen.

Die Polizei in Plettenberg sucht nach drei jungen Mädchen

sucht nach drei jungen Mädchen Sie stehen im Verdacht, eine Frau aus Lüdenscheid attackiert zu haben

attackiert zu haben Der Übergriff erfolgte beim Einsteigen in einen MVG-Bus

Wie die Polizei mitteilte ereignete sich der Vorfall am Montag um 13.55 Uhr an der Haltestelle Grünerstraße in Plettenberg. Eine 56-jährige Frau aus Lüdenscheid wartete dort auf den MVG-Bus der Linie 54 in Richtung Plettenberger Bahnhof. Neben ihr befanden sich weitere Personen an der Haltestelle.

Vorfall in Plettenberg: Attacke auf Frau aus Lüdenscheid in MVG-Bus

Beim Einsteigen in den MVG-Bus wurde die Frau plötzlich von drei jungen Mädchen bedrängt, die die Lüdenscheiderin anrempelten und sogar schubsten. Nach Aussagen der Zeugin waren sie zwischen 15 und 16 Jahre alt. Einen Sturz konnte die Passagierin aus Lüdenscheid nur mit viel Glück und Können verhindern.

Polizei in Plettenberg hofft auf weitere Fahrgäste, die etwas beobachtet haben

Als die Lüdenscheiderin an der Haltestelle Am Weiden ausstieg, saßen die drei Mädchen immer noch im Bus. Erst da bemerkte sie, dass ihre Handtasche offen stand. Eine Überprüfung des Inhalts ergab, dass die Geldbörse entwendet worden war.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und hofft, dass weitere Fahrgäste die Mädchen ebenfalls beobachtet haben und Angaben zur Sache machen können. Hinweise erbittet die Polizei in Plettenberg unter Tel. 02391/91990.

