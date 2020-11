Mutmaßlicher Drogenhändler aus Lüdenscheid überraschend auf freiem Fuß

Überraschende Entwicklung

+ © dpa Symbolbild © dpa

Es geht um den angeblichen Verkauf von fünf Kilo Amphetamin. Und um das Ausheben einer vermeintlichen Drogenküche in einer unscheinbaren Wohnung an der Winkhauser Straße in Lüdenscheid. Doch der Prozess am Hagener Landgericht birgt Überraschungen.