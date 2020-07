Mutige Männer stellen sich Randalierern in den Weg - Schlägerei

Lüdenscheid - Am frühen Sonntagmorgen brach auf der Werdohler Straße eine Keilerei aus.

Die Polizeibeamten trennten die Streithähne um kurz vor 3 Uhr voneinander und beruhigten sie zunächst. Ein 32-Jähriger aus Altena ließ sich jedoch nicht beruhigen und lief laut Einsatzbericht mit geballten Fäusten über die Straße wieder auf seinen 23-jährigen Kontrahenten zu.

Darauf setzten die Polizisten Reizstoff ein, was den Angreifer jedoch nicht aufhielt. Er verpasste seinem Gegner vor den Augen der Beamten mehrere Faustschläge ins Gesicht. Schließlich wurde er überwältigt und zur Ausnüchterung in eine Zelle der Wache an der Bahnhofstraße gesperrt.

Ursache des Streits war die Randale, die der Altenaer und sein Freund auf der Straße veranstaltet hatten. Sie hatten demnach lautstark an Mülltonnen gerüttelt und gegen Hauswände und Scheiben geschlagen.

Drei andere Männer wollten sie davon abhalten, worauf der Altenaer zuschlug. Vier Beteiligte erlitten Verletzungen. Ein Polizeibeamter stürzte bei dem Versuch, die Männer zu trennen, und verletzte sich leicht, ein weiterer bekam Reizstoff ab.

Die Ermittlungen laufen.