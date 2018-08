Musterbuch von Paulmann & Crone 1913-1915

Lüdenscheid - Als es noch kein Internet und noch nicht einmal gedruckte Kataloge mit aussagekräftigen Fotos von Produkten gab, waren Musterbücher das wichtigste Utensil für die Außendienstmitarbeiter der heimischen Firmen.

Insbesondere für die Produzenten vergleichbar kleinteiliger Waren erschienen die schweren, oftmals in Leder gebundenen Bücher ein probates Mittel, potenziellen Kunden in der ganzen Welt ihre Waren beziehungsweise die Produktionsmöglichkeiten ihres Unternehmens zu präsentieren. Aus krisenreichen Zeiten unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg beziehungsweise den ersten Kriegsjahren stammt das Musterbuch, das heute Eingang in das Virtuelle Museum findet.

Es gehört zu einer umfangreichen Sammlung mit Objekten des Lüdenscheider Unternehmens Paulmann & Crone, die die langjährigen Geschäftsführer Peter und Michael Crone im August 2016 den Museen der Stadt als Schenkung übergeben haben. Anton Henkes, der seit 1951 als Werkzeugmacher bei Paulmann & Crone beschäftigt war, hatte sich nach Eintritt in den Ruhestand viele Jahre damit beschäftigt, die alten Produktionsstücke und Musterbücher zu inventarisieren, zu archivieren und aufzubereiten.

Es handelt sich damit um ein besonders wertvolles Dokument der Lüdenscheider Industriegeschichte, da es die Historie des Unternehmens von Anfang bis fast zum Ende widerspiegelt. Als bei Paulmann & Crone 2010 endgültig die Lichter ausgingen, war das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren nicht mehr im Familienbesitz.

Persönlichkeiten aus der ganzen Welt

Gegründet wurde die Firma in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Abzeichen- und Uniformeffektenfabrik. Bis in jene Zeit, genauer bis ins Jahr 1887, reichen die Stücke der Sammlung zurück. Das vorliegende Musterbuch stammt aus der Zeit vor dem Ende des Ersten Weltkrieges – es wird datiert auf die Jahre 1913 bis 1915. Es enthält Abzeichen, Religiosa und andere Artikel in größter Vielfalt für Kunden in der ganzen Welt.

Seite für Seite sind Beispiele für in jener Zeit weit verbreitete Abzeichen zu sehen, zum Teil vergoldet beziehungsweise im Messing-Glanz leuchtend, vielfach mit fotografischen Porträts staatstragender Personen sowie Amts- und Würdenträgern jener Zeit.

So gibt es ein Abzeichen des Deutschen Flottenvereins mit einem Bild von Großadmiral Alfred von Tirpitz, aber auch der spätere Reichspräsident Paul von Hindenburg, bereits vor dem Ersten Weltkrieg ein hochrangiger und prominenter Militär, ist zu sehen. Eine US-amerikanische Flagge, goldumrandet und farbig emailliert, ziert in der Mitte eine Fotografie von Theodore Roosevelt (US-Präsident 1901-1909).

Nicht fehlen dürfen für Muster jener Zeit auch verschiedene Embleme mit der preußischen Fahne und Bildern von Kaiser Wilhelm II. und Kaiserin Auguste Viktoria. Käufer aus der Habsburger-Monarchie gehörten ebenfalls zu den Kunden von Paulmann & Crone wie in Messinglegierungen gefasste Porträts von Kaiser Franz Joseph belegen. Daneben gilt ein großes Augenmerk dem religiösen Bereich, beispielsweise mit Bildern von Papst Pius X.. Objekte für den kirchlichen Bedarf, sogenannte Religiosa, wurden damals offenbar von Paulmann & Crone ebenfalls schon weltweit verkauft, zum Beispiel nach Los Angeles.

+ Paulmann & Crone fertigte auch Religiosa. © Nougrigat

Die gezeigten Abbildungen reichen aber auch in die Geschichte zurück: erste Porträts aus der Zeit um 1813 zum Beispiel von Napoleon, dem preußischen König Friedrich Wilhelm II. und dem polnischen Freiheitshelden Tadeusz Kosciuszko sind enthalten. Wie breit das gesellschaftliche Spektrum der Auftraggeber war, wird deutlich, wenn auf ein und derselben Seite Anstecker mit Bildern des deutschen Kaiserpaares und Applikationen für den Bedarf sozialistischer Gewerkschaften beziehungsweise der Sozialdemokraten zu sehen sind.

Mehrere Jahrzehnte Industriegeschichte

Die Sammlung insgesamt dokumentiert fast die gesamte Firmengeschichte von Paulmann & Crone bis in die 1990er-Jahre hinein. Somit ist sie ein detailliertes Beispiel dafür, wie sich ein heimisches Unternehmen über viele Jahrzehnte durch regelmäßige Anpassung der Produkte, neue Ideen und Innovationsfähigkeit auf den internationalen Märkten etabliert und gehalten hat. Eine solche umfassende Überlieferung der Firmengeschichte ist für Lüdenscheid einmalig, hatte Museumsleiter Dr. Eckhard Trox anlässlich der Übergabe der Sammlung durch Peter und Michael Crone sowie Anton Henkes an die Museen der Stadt bestätigt.

Die Sammlung „Paulmann & Crone“ spannt einen Bogen über etliche Jahrzehnte Industriegeschichte. Neben den Devotionalien und Musterbüchern mit Produktionsstücken aus den Anfängen der Firma, damals noch aus Aluminium und Messing, gibt es Trachtenknöpfe und Schriftzüge für Radios oder Elektrogeräte, bis hin zu Emblemen aus Kunststoff für die Automobilbranche aus den 1970er-Jahren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zunächst Teile für die Uniformen der Belgier und später Schokoladenformen hergestellt, bevor sich Paulmann & Crone auf Autoteile spezialisiert hat. Eines der ersten Werkstücke sei das VW-Zeichen für den Käfer gewesen, damals noch emailliert, erinnerte sich Anton Henkes bei der Übergabe der Objekte an die Museen.

Teile der umfangreichen Sammlung werden in der neuen Dauerausstellung des Museums präsentiert werden, in der die Innovationsgeschichte der Lüdenscheider Unternehmen einen wichtigen Stellenwert bekommen wird.