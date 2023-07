Tik-Tok-Star aus Lüdenscheid: „Mustafahrlehrer“ auf der Überholspur

Millionenpublikum und bald eine eigene Fahrschule

Mohamed Issa aus Lüdenscheid wird mit seinen lustigen und informativen Fahrschul-Videos zum TikTok-Star. Jetzt will er seine eigene Fahrschule eröffnen.

Lüdenscheid – Schon der erste Versuch war ein Volltreffer. Der Lüdenscheider Fahrlehrer Mohamed Issa wurde 2019 gleich mit seinem ersten Video, das er auf TikTok veröffentlichte, berühmt. Dort und auf anderen Plattformen wie Youtube und Instagram nennt sich der Lüdenscheider „Mustafahrlehrer“. Seine lustigen und informativen Videoclips haben inzwischen ein Millionenpublikum, nicht nur bei Fahrschülern. Nun plant er, seine eigene Fahrschule in Lüdenscheid zu eröffnen.

+ Mohamed Issa hat in den sozialen Medien als „Mustafahrlehrer“ ein Millionenpublikum. Nun will er seine eigene Fahrschule eröffnen. © Mohamed Issa

Die Zahl seiner Follower ist beeindruckend. Auf Instagram folgen dem Lüdenscheider inzwischen 68 000 Fans, auf TikTok sogar 231 000 Menschen. Auf seinem Youtube-Account abonnieren immerhin mehr als 17 100 Internetnutzer seine Videos. Das reicht für einen stolzen Nebenverdienst: „Mit den Videos verdiene ich nun monatlich etwas im dreistelligen Bereich“, berichtet der 27-Jährige. Er lädt in den sozialen Netzwerken mehrmals in der Woche Videos hoch, in denen er Comedy mit Wissenswertem mit Bezug auf den Straßenverkehr kombiniert. „Inspiriert dazu haben mich die Internet-Accounts ‘HerrFahrschule’ und ‘DJ_eyschüler’“, erzählt der Lüdenscheider.

„Als ich mit 17 Jahren meinen Führerschein machte, war mein Fahrlehrer total cool drauf. Ich war plötzlich fasziniert von dem Beruf und es wurde mein Traum, selber mal Fahrlehrer zu werden“, erzählt er. Schon mit 22 Jahren realisierte er diesen Traum und begleitet seitdem Fahrschüler im Straßenverkehr. Das Ziel des TikTok-Stars ist es, „stets auf einer Wellenlänge mit meinen Schülern zu sein, um ihnen den Spaß am Autofahren nahe zu bringen“, wie er sagt.

+ Vom Beifahrersitz aus spricht „Mustafahrlehrer“ Mohamed Issa in die Kamera. © Instagram/Mustafahrlehrer

„Ich will das normale, etwas veraltete Bild des Fahrschulunterrichts, das verbunden ist mit Ärger und Stress, verändern, und ich will die Freude der Schüler zum Vorschein bringen“, erklärt Mohamed Issa seine Motivation. Das Konzept war von Anfang an ein Erfolg. Schon sein erstes Video wurde 80 000-mal aufgerufen. Issa legte daraufhin nach und wurde schließlich selbst als „Mustafahrlehrer“ zur Marke. Sein populärstes TikTok-Video veröffentlichte er im November 2022. Es hat mittlerweile 5,2 Millionen Aufrufe. In dem Video wundert er sich lachend über die außergewöhnlich guten Fahrkünste eines Schülers in seiner allerersten Fahrstunde.

Der Erfolg in den sozialen Netzwerken soll Mohamed Issa auch in seinem Beruf beflügeln. Im August eröffnet er seine eigene Fahrschule, die „mustafahrschule“ an der Heedfelder Straße. Es ist der nächste große Traum, den er sich dank eines Millionenpublikums erfüllen kann.

Von Luna Denker

Rubriklistenbild: © Mohamed Issa