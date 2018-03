Lüdenscheid - Das Aufklärungsstück „Darüber spricht man nicht“ war das erste Projekt der von Schauspieler Holger Franke 1972 gegründeten Theatergruppe, dem sozial engagierten realistischen Kindertheater Rote Grütze.

Ein durchschlagender Erfolg bis heute: Am Mittwochnachmittag wird das Stück in einer aktualisierten Fassung ab 17 Uhr im Kulturhaus gezeigt. In der Inszenierung des Musiktheaters Atze aus Berlin geht es um Liebhaben und Lusthaben, um Schamgefühle und darum, wie Kinder in den Bauch und von dort wieder heraus kommen.

„Psst, darüber spricht man nicht!“ Oder doch? Regisseurin Göksen Güntel verspricht eine lebendige, musikalische und humorvolle Inszenierung, in der auch gezeigt wird, dass „Nein“ „Nein“ bedeutet und wie wichtig es ist, eigene Grenzen klar zu machen.

Für die Veranstaltung gibt es Karten zwischen 5,50 und 8,80 Euro plus Gebühr an der Theaterkasse.