Ab Montag wieder in die Musikschule

Manches war zu unkonkret, anderes musste nachgebessert werden bei der Coronaschutzverordnung vom 2. November. Zum Beispiel dies: Musikalischer Unterricht ist seit dem 5. November wieder erlaubt.

Lüdenscheid - Die städtische Musikschule freut sich über diese Möglichkeit und hat direkt Eltern und Schüler informiert, dass ab dem Montag, 9. November, wieder Unterricht stattfinden wird.

Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker bedankt sich vor allem beim Landesverband der Musikschulen in NRW: „Der Verband hat sehr viele Gespräche mit den Ministerien geführt, um die Änderung in der Corona-Schutzverordnung zu erwirken und auf den Bildungsauftrag der Musikschulen hinzuweisen.“

Die Musikschule öffnet mit dem bestehenden Hygienekonzept: Einzelunterricht und Unterricht in kleinen Gruppen, keine Veranstaltungen, Orchesterproben (auch in aufgeteilten Gruppen), Chöre und Ensembles, Früherziehung nur in kleinen Gruppen, Mindestabstand, Maskenpflicht und Rückverfolgbarkeit der Kontakte.