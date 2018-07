Musikschule stellt Programmflyer für das nächste Halbjahr vor

Lüdenscheid - Handlich soll er sein, aber vor allem soll er neugierig machen auf das, was die Musikschule der Stadt Lüdenscheid von August bis Januar plant: Gestern stellte Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker gemeinsam mit Andrea Ertz und Marion Fritzsche vom Koordinatorenteam der Musikschule den neuen Programm-Flyer vor.

Matthias Reuver als zuständiger Fachbereichsleiter und Thomas Meermann, Pressesprecher der Sparkasse Lüdenscheid, die die Produktion des Faltblattes als Sponsor unterstützt, nutzten die Gelegenheit, für die „gute und wichtige Arbeit der Musikschule“ zu werben.

Neben dem Terminkalender für das nächste Halbjahr enthält der Flyer Erlebnisberichte der vier Schüler, die in diesem Jahr am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen haben – ein besonderer Erfolg für die Musikschule, wie Katja Fernholz-Bernecker betonte.

Reuver lobte, dass die qualitativ hochwertige Förderung der besonders begabten Nachwuchsmusiker nicht zu Lasten der anderen Schüler gehe. Beides sei gleichermaßen wichtig. „Die Musikschule hat ein gutes Image“, sagte Reuver. Einig waren sich alle Anwesenden, dass kulturelle und musikalische Bildung ein Grundbedürfnis seien.

Das Programm ist daher gewohnt vielfältig – neben den Klassenvorspielen und den Probebühnen für „Jugend musiziert“, die bereits im Dezember beginnen, gibt es noch einige besondere Highlights: So feiert das Akkordeon-Orchester im November mit einem Konzert in der Scholl-Aula sein 40-jähriges Bestehen, immer noch von der Gründerin Marion Fritzsche geleitet. „Welche Schule hat das schon“, sagte Katja Fernholz-Bernecker.

Die Traditionsveranstaltung „Apfel, Nuss und Mandelkern“ wird am 8. Dezember erstmals in der Erlöserkirche stattfinden und in das Programm des Weihnachtsmarktes in der Altstadt eingebunden.

Der Flyer liegt ab sofort an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet aus – unter anderem an der Infotheke im Rathaus und weiteren städtischen Einrichtungen, in den kooperierenden Schulen und bei der Sparkasse. In Kürze wird er außerdem auf der Internetseite der Musikschule veröffentlicht.